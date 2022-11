Keď 95-ročný Žao Che vypadol z balkóna svojho bytu v provincii Šan-tung, ako zázrakom sa mu nič nestalo. Rodinu ubezpečil, že necíti žiadnu bolesť, po pár hodinách ho ale začalo čosi bolieť v krku. Syn ho teda vzal do nemocnice a keď sa lekári dozvedeli, že starý muž vypadol z balkóna, spravili mu röntgen. Museli sa predsa uistiť, že neutrpel žiadne vnútorné zranenie. Šokovane zistili, že dedko má v krku náboj.

Začali ho teda spovedať a zistili, že Žao Che sa ešte v puberte pridal k čínskej armáde a bojoval počas druhej svetovej vojny proti Japoncom a neskôr na strane Severnej Kórei počas Kórejskej vojny. Viackrát ho zranili, nespomínal si však na to, že by ho trafili do krku.

Starý muž si však myslí, že projektil mu v krku uviazol v roku 1944 v čase, keď ustupoval cez rieku. Trafil ho do ľavej časti tváre, prenikol hornou čeľusťou, vyrazil štyri zuby a zrejme uviazol v krku.

Doktori uviedli, že projektil je blízko hlavnej krčnej tepny a keďže pacientovi doteraz nespôsoboval problémy, bude najlepšie nechať ho tam, kde už takmer 80 rokov je. Veterán súhlasil a pre čínske médiá povedal: „Celé tie roky som bol zdravý a nevidím dôvod na tom niečo meniť.“