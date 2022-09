76-ročný Friedrich Wilhelm a jeho manželka Jutta žili v západonemeckom Bad Salzuflene pomerne pokojným životom. Až do momentu, keď si ich sused pred niekoľkými rokmi nezaobstaral kohúta menom Magda. Potom začalo zvukové peklo. Vták totiž každé ráno okolo ôsmej hodiny začne kikiríkať a neprestane až do západu slnka, keď ho majiteľ zamkne do kurníka. Kikiríkanie počuť aj 200-krát za deň.

Wilhelmovci sa snažili so susedom dohodnúť, aby kohúta predal, ale neúspešne. A tak po rokoch trápenia podali na súd žalobu.

„Sused sa kohúta nevzdá, a tak sa s tým buď musíme naučiť žiť, alebo vyhrať na súde,“ povedali manželia pre nemecké médiá. „Nemôžeme si v pokoji posedieť na záhrade ani otvoriť okná na dome. Je to na nevydržanie, pripomína to mučenie hlukom“ dodali.

Právnik Wilhelmovcov Torsten Gieseke argumentuje tým, že hyperaktívny kohút do tichej zástavby rodinných domov nepatrí, ako aj tým, že pred dvomi rokmi sa iný zo susedov kvôli hluku odsťahoval. Magda totiž kikiríka s hlasitosťou 80 decibelov, čo je porovnateľné s hlukom v rušnej reštaurácii či na ulici, po ktorej sa neustále premávajú autá.

Majiteľ kohúta sa bráni tým, že Magda hrá v kŕdli dôležitú rolu tým, že medzi sliepkami udržiava poriadok. O ďalšom osude kohúta ale rozhodne súd.

Ako by ste v prípade, že by ste sa dostali do kože Wilhelmovcov, postupovali vy? Dajte nám vedieť v komentároch.