Ak spíte viac než je zdravé, čaká vás nemálo zdravotných problémov. Preto je lepšie byť ranným vtákom ako spachtošom.

Spánok trvajúci viac ako 12 hodín

Potreba spánku je u každého rozdielna. Záleží aj od toho, koľko aktivity máte za sebou počas dňa. Rôzne štúdie sa však zhodujú, že nie je zdravé ak budete spávať menej ako šesť hodín, avšak škodíte si aj v prípade, že budete pospávať viac ako desať hodín. Nehovoríme o príležitostných situáciách, ale o nesprávne nastavenom spánkovom cykle.

Problémy so štítnou žľazou

Zatiaľ čo spíte viac, ako vaše telo potrebuje, vaša štítna žľaza sa môže stať hyperaktívnou. To však vedie práve k problémom so spánkom. Čiže čím viac budete v posteli, tým viac budete unavení. Takáto porucha potom nadmerne stimuluje nervový systém a váš spánok sa stáva čoraz nekvalinejším. Preto hoci spíte množstvo hodín, necítite sa svieži. Všetko to začalo tým, že ste možno začali spávať viac, ako bolo nutné.

Problémy so srdcom

Naše srdce bije nepretržite celý život. Na udržanie toho správneho rytmu potrebuje aj správne nastavené „dobíjanie“ počas spánku. Srdcu preto škodí spánkový deficit aj príliš veľa oddychu. Štúdia z roku 2018 priniesla zaujímavé čísla. Ľudia, ktorí spávali šesť až osem hodín mali päťpercentné riziko ochorení srdca. U ľudí, ktorí spávali deväť až desať hodín toto číslo stúplo na 17 percent a ľudia, ktorí spávali denne viac ako desať hodín, mali až o 41 percent vyššie riziko, že umrú na zlyhanie srdca.

Problémy s myslením

Ukazuje sa, že príliš veľa spánku uspí aj vaše bystré myslenie. Štúdie, ktoré podrobili výskumu chronických spachtošov ukázali, že mozog stráca niektoré svoje kognitívne funkcie. Napríklad schopnosť kreativity a rozhodovania sa. Spachtošom sa tak pokojne môže stať, že ich každý ľahko ovplyvní a presvedčí o svojej pravde. Pretože namiesto kritického myslenia si radšej pospia.

Depresia

Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je jednoznačným základom dobrej nálady. Na druhej strane, ak to preháňate, nebudete mať náladu ešte lepšiu, ale naopak. Príliš mnoho spánku vyvoláva depresie. Dôvodom je, že organizmus nebude fungovať v prirodzenom cykle, čím sa narúša aj produkcia správnych hormónov. Na šťastí nepridá ani to, ak si uvedomíte, že najväčšiu časť svojho života ste prespali.