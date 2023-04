Juraj III.

Počas panovania kráľa Juraja III. prišla Veľká Británia o americké kolónie. Ako vládca krajiny v rokoch 1738 až 1820 sa Juraj III. dožil americkej revolúcie a straty zámorských krajín. Jeho panovnícke chyby pravdepodobne „zavinilo“ šialenstvo. Kráľ dookola opakoval to isté alebo bľabotal v dlhých nesúvislých vetách. Pri rozprávaní mu z úst tiekli sliny, občas dokonca trpel kŕčmi. Hoci sa objavila teória, že kráľ trpel porfýriou, nemyslia si to všetci historici. Mnohí veria, že kráľ bol skutočne šialený a uvedené symptómy spôsobovala psychická choroba.

Ľudovít II.

Ďalším pomäteným kráľom bol Ľudovít II., ktorý vládol v Nemecku od roku 1864 do roku 1886. Zaslúžil sa o výstavbu niektorých z najkrajších nemeckých zámkov, vrátane Neuschwansteinu. Vznešené predstavy o nádherných hradoch nezodpovedali realite jeho financií, no napriek tomu kráľ pokračoval v nákladných stavebných projektoch. Okrem toho bol samotársky, násilný, krutý a trpel halucináciami. To viedlo lekárov k tomu, aby mu diagnostikovali paranoju, čo je dosť všeobecný termín pre duševnú labilnosť. Dnes sa historici domnievajú, že mladý kráľ mohol trpieť schizotypovou poruchou osobnosti a Pickovou chorobou.

Princ Otto

Ak spomíname šialeného kráľa Ľudovíta, nesmieme vynechať princa Otta, jeho mladšieho brata. Princ Otto v roku 1886 vládol Bavorsku, no v tom čase už prepadol šialenstvu. Podľa historických záznamov vykazoval známky depresie vo veku 17 rokov. Kvôli problémovej mladosti ho kráľovská rodina držala ďalej od dvora a chlapca ukryla v paláci Nymphenburg. Aj keď sa Otto nakoniec stal kráľom, na tróne vydržal iba šesť rokov, potom sa až do konca života izoloval. Akou chorobou vlastne trpel? Zdá sa, že podobnou ako jeho brat. Otto trpel schizofréniou už vo veku 20 rokov, vďaka čomu bol agresívny, depresívny a mal bludy.

Nerissa Bowes-Lyon

Aj keď sa v histórii spomína veľmi zriedka, Nerissa Bowes-Lyon bola sesternicou kráľovnej Alžbety II. Napriek tomu, že bola členkou kráľovskej rodiny, veľa sme o nej nepočuli, kým nevznikol sériál The Crown od Netflixu. Dôvodom je, že Nerissa Bowes-Lyon a jej sestra Katherine boli pravdepodobne duševne choré. Obe ženy trpeli vážnou poruchou učenia, pôsobili o niekoľko rokov mladšie. V skutočnosti sa nikdy nenaučili hovoriť. Kráľovská rodina ženy do značnej miery ignorovala, celý život ich držali v psychiatrickej liečebni. Keďže v čase ich narodenia neexistovala lekárska terminológia, ktorá by vysvetľovala ich stav, nikdy sa s istotou nedozvieme, akým ochorením trpeli. Zdá sa, že ženy mali nejakú genetickú chorobu, ktorá sa vyskytovala v rodine a nejako sa vyhla kráľovnej.

Francúzsky kráľ Karol VI.

Jeden z divokejších príbehov o šialenstve v kráľovskej rodine môžeme vidieť u kráľa Karola VI., ktorý bol francúzskym kráľom v rokoch 1380 až 1422. Už od útleho veku vykazoval známky sebaklamu a násilia. Počas paranoidného záchvatu v roku 1392 dokonca zabil niekoľko svojich rytierov. Odvtedy sa jeho choroba len zhoršovala, dokonca začal veriť, že má telo zo skla. Uveril tomu až do takej miery, že mal skutočný strach, že i obyčajný dotyk rozbije jeho krehké telo. Preto zakázal ľudom na kráľovskom dvore, aby sa k nemu približovali. Zvláštny syndróm „skleneného klamu“ existuje dodnes, netrápi však toľko ľudí ako v stredoveku.



Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 14. apríla 2023.