Generálmajor Daniel Edgar Sickles bol jedným z najznámejších vojvodcov americkej občianskej vojny. Vyštudoval za právnika a ako 32-ročný vyvolal škandál, keď sa oženil so 16-ročným dievčaťom. Notorický sukničkár mal počas manželstva pomer s prostitútkou, ktorú brával na spoločenské akcie namiesto svojej ženy.

Niet divu, že jeho manželka Teresa si tiež našla milenca, prokurátora Phillipa Keya. Keď sa o tom Sickles dozvedel, Keya zastrelil priamo oproti Bielemu domu. Následne sa udal, vzhľadom na to, že bol právnikom a politikom, s ním ale súd zaobchádzal viac než štedro. V cele mohol mať zbraň a bežne ho navštevovali kongresmani, senátori a ďalší vysokopostavení členovia washingtonskej smotánky.

Sickles strieľa na Keya. Zdroj: Public Domain

Počas súdneho procesu tvrdil, že konal v dočasnom pominutí zmyslov, ktoré pripisoval zisteniam o manželkinej nevere. Bolo to vôbec prvýkrát v dejinách USA, kedy sa niekto odvolával práve na „dočasné šialenstvo“, a fungovalo to. Noviny so Sicklesom sympatizovali, jedny dokonca napísali: „Niet pochýb, že ľud Spojených štátov amerických oslobodí muža, ktorý zabil toho, čo mu zneuctil posteľ.“ Ako sa ukázalo, bola to pravda, Sicklesa oslobodili.

Problémy so zákonom Sicklesovu následnú vojenskú kariéru nijako neovplyvnili. Velil oddielu kavalérie v bitke pri Gettysburgu v júli 1863. V dôsledku neuposlúchnutia rozkazu spôsobil skazu jedného z armádnych zborov Únie a navyše dostal zásah 12-librovou guľou z dela.

Zdroj: Public Domain

Projektil pod Sicklesom zabil koňa, generálmajor ale prežil. Preniesli ho do lekárskeho stanu, kde už mohol chirurg len konštatovať rozdrvenú píšťalu a ihlicu. Nedalo sa nič robiť, ak chcel pacienta zachrániť, musel amputovať.

Po zákroku Sickles daroval zvyšky nohy Múzeu vojenskej medicíny, z ktorého je dnes Národné múzeum zdravia a medicíny. Exponát sa dočkal čestného miesta a v nasledujúcich rokoch ho videli významné osobnosti, ktoré sem vodil samotný Sickles. Jednou z nich bol aj spisovateľ Mark Twain, ktorý poznamenal: „Zdá sa, že generál si cení stratenú nohu viac než tú, ktorá mu ostala. Som presvedčený, že keby sa mal jednej z nich vzdať, bola by to tá, ktorú má ešte pripojenú k telu.“



Generáli Joseph Carr, Sickles a Charles Graham v roku 1886. Zdroj: Public Domain

ranenie síce ukončilo Sicklesovu vojenskú kariéru, no na zdraví sa nijako nepodpísalo. Zomrel v roku 1914 ako 94-ročný. Jeho nohu môžete v múzeu vidieť dodnes.