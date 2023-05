Rituál kambo dostal pomenovanie po jedovatej voskovitej látke, ktorá sa zbiera z chrbtov stromovej žaby Phyllomedusa bicolor. Vždy išlo o kontroverznú očistnú procedúru, keďže styk so žabím jedom vyvoláva u človeka vážne vedľajšie účinky. Symptómy sa líšia, no viaceré z nich sú vážne a kambo môže skončiť aj smrťou.

Šamanský rituál vykonávajú amazonskí domorodci už stáročia a má mať očistné a liečivé účinky. Na rozdiel od iných detoxikačných metód, ktoré sú síce zbytočné, ale aspoň nevyžadujú pichanie žabieho jedu, je kambo poriadne brutálny. Nevoľnosť, zvracanie, hnačka, strata kontroly nad zvieračom, zmätenosť, búšenie srdca či bolesti brucha sú len niektorými zo symptómov, ktoré sa počas kambo prejavujú.

Rituál prebieha nasledovne: človek najprv vypije liter vody či maniokovej polievky. Následne mu „šaman“ vypáli do kože na ramene niekoľko malých bodiek. Pľuzgiere sa potom zoškrabnú a potrú žabím jedom.

Zástancovia kambo tvrdia, že pomáha pri viacerých chorobách od Alzheimera cez rakovinu, cukrovku a depresiu až po neplodnosť. Výskumníci rituál študujú už roky, no žiadne dôkazy o pravdivosti týchto tvrdení nenašli. Je ale pravdou, že keď človeku búši srdce, telesné tekutiny sa z neho lejú vrchom i spodkom a stratí kontrolu nad zvieračom, určite zabudne na depresiu aj rakovinu.

Keďže jed prichádza do styku priamo s mäsom, okamžite sa dostáva do lymfatickej sústavy a krvného obehu a jeho účinky nastupujú ihneď. Vedľajšie účinky trvajú od piatich do 30 minút, prípadne končia úmrtím pacienta.

Po rituáli má človek vypiť šálku čaju, ktorý vyplaví z tela zvyšky toxínu. Aj v nasledujúcich hodinách sa ale môžu dostaviť zvracanie, hnačka či kŕče.

Kambo je v podstate jed, takže je v mnohých krajinách zakázaný. V USA ho ale žiadne predpisy neregulujú. V Austrálii je naopak zakázaný, no úrady dodnes vyšetrujú dve úmrtia spojené s týmto rituálom. V roku 2019 chcela žabím jedom Natasha Lechnerová vyliečiť svoju chronickú bolesť chrbta. Pár sekúnd potom, ako si natrela jed na rany, upadla do bezvedomia a o pár minút neskôr bola mŕtva. Jarrad Antonovich mal 46 rokov, keď v roku 2021 niekoľko hodín po rituáli z