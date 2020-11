V polovici 19. storočia odchádzali z Írska do zámoria desaťtisíce ľudí. Na ostrove zúril Gorta Mór, Veľký hladomor. Pleseň likvidovala hlavný zdroj obživy tunajších obyvateľov: zemiaky. Britská vláda Írom odmietala pomôcť a denne tu umierali od hladu tisíce ľudí. Celkový počet obetí hladomoru sa odhaduje na jeden milión.

Situácia v Írsku bola taká strašná, že utečenci radšej volili nebezpečnú cestu cez Atlantik. Záujemcov o plavbu bolo veľa a lodí málo. Ceny lístkov sa šplhali do astronomických súm a mnohí ľudia museli predať celý majetok, aby dokázali rodinu dostať cez Atlantik. Plavba však mohla trvať až šesť týždňov a bola určená len dostatočne odvážnym, hlúpym a zúfalým.

Pasažieri v podpalubí boli na seba natisnutí tak veľmi, že v noci sa navzájom dotýkali. Mnohí z nich týždne nevidela denné svetlo a každý deň plavby sa pre nich niesol v znamení smradu a špiny. Na palubu mohli vychádzať len na krátky čas v skupinkách, a to kvôli jedlu. Potom ich posádka nahnala späť do podpalubia. A keď prišla búrka, dvere do podpalubia námorníci zatĺkli a cestujúci sa stravovali len suchármi.

O hygiene nemohlo byť ani reči, potreba sa vykonávala do spoločných vedier. Cholera a týfus tu zabíjali vo veľkom. Niektorí pasažieri totiž boli nakazení už pred nalodením a v stiesnených priestoroch fungovali ako ideálni prenášači chorôb. Na niektorých lodiach umieralo až 30 percent pasažierov. Kto zomrel počas plavby, nedočkal sa žiadneho pohrebu. Telo hodili cez palubu a hovorí sa, že na niektorých plavidlách bolo toľko mŕtvych, že ich prenasledovali húfy žralokov vo vidine ľahkej hostiny.

Lode, ktoré sa počas plavby nepotopili, museli zakotviť v karanténnej stanici na ostrove Grosse Isle neďaleko Quebecu. Prvé plavidlo sem prišlo 17. mája 1847. Na palube bolo 430 ľudí s horúčkou. Ďalšie lode prišli v nasledujúcich dňoch. Tiež boli plné nakazených. Trvalo mesiac, kým sa na ostrove zhromaždilo desaťtisíc imigrantov čakajúcich na odbavenie úradníkmi. Každý človek pritom musel čakať dva týždne, kým mohol ísť k doktorovi a až on vydal povolenie na to, aby mohol imigranta prijať úradník. Mnohí zdraví ľudia sa nakazili práve na Grosse Isle. V jednom prípade dorazila loď na ostrov so 427 pasažiermi a len 150 sa ich dostalo k úradníkom. Zvyšní zomreli.

Pamätník v Murrisku. Zdroj: Shuttertock

Rakvové lode boli strašnými miestami. Jeden z dobových spisovateľov sa vyjadril, že Íri len utekajú z náručia jednej smrti k druhej. Na pamiatku všetkých pasažierov týchto plavidiel dnes stojí monument v írskom meste Murrisk.