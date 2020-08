Nádory sú staršie ako ľudstvo samo. No s príchodom človeka a jeho životným štýlom, si našli ideálne hostiteľa.

80 miliónov rokov do minulosti

To je čas, ktorý si človek pri jeho životnosti 100 rokov ani nevie predstaviť. Zem však počíta v úplne iných letopočtoch a čo je pre človeka už „nekonečno“, to je pre rakovinu vcelku známe obdobie. Pretože prvé stopy tohto ochorenia datujeme práve do tohto obdobia. Ide o čas, kedy sa po planéte preháňali namiesto ľudí dinosaury a aj u nich už možno vidieť stopy nádorov.

Nositeľ prvého nádoru

Takéto nelichotivé ocenenie si odniesol Centrosaurus. Približne šesťmetrový dinosaurus,, ktorý žil zhruba 75 až 80 miliónov rokov pred nami. Výskumníci sa poriadne pozreli na skameneliny jeho kosti a odhalili záhadu, ktorá vyzerala najprv ako zlomenina. Išlo však o osteosarkóm, ktorý sa zahryzol dinosaurovi do kosti. Ide o veľmi nebezpečný nádor, ktorý má vysokú úmrtnosť a rýchle šírenie. Vyskytuje sa obvykle v období rastu, kedy sa kosti nestihnú dostatočne predlžovať a príde k chybe. Aj to je možno dôvod, prečo sa nádor objavil aj u dinosaurov, o ktorých bolo známe, že ich rast je extrémne rýchly.

Rakovina nebola smrteľná choroba

Toto zistenie hovorí o biológii rakoviny. „Nie je to nič nové a pravdepodobne sa vyskytuje už od nepamäti. A je to očakávaná komplikácia v živote všetkých živočíchov," uviedol doktor Mark Crowther, profesor medicíny, patológie a molekulárnej medicíny na McMaster University v Ontariu.

Paleontológ David Evans z Kráľovského múzea v Ontariu sa však domnieva, že dinosaurus na rakovinu nakoniec nezomrel. V prírode na to totiž nebol čas. Aj početné množstvo zlomenín hovorí, že sa stal pravdepodobne obeťou útoku predátora. Zdá sa teda, že rakovina sa síce vyskytovala v prírode milióny rokov, no nebola smrteľnou chorobou. Pretože oslabené telo podľahlo prírodnému výberu omnoho skôr, ako ho na lopatky položil nádor.