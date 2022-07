Voda je pre prežitie človeka nevyhnutná. Viac než 96 percent z tej, ktorá sa nachádza na Zemi, je ale pre nás nevhodná. Obsahuje tak veľa soli, že neuhasí smäd, a navyše môže spôsobiť smrť dehydratáciou. Prečo je to tak? Odpoveď je pomerne jasná: obličky si s toľkou soľou nevedia poradiť.

Približne 3,5 percenta hmotnosti morskej vody tvorí soľ. Nezdá sa to veľa, no môžete sa pokúsiť o nasledovný myšlienkový experiment. Predstavte si, že by ste všetku soľ z oceánov zobrali a rozsypali ju po pevnine. Každý kúsok zeme by pokrývala vrstva s výškou asi 165 metrov.

Obličky produkujú moč, ten však môže byť len menej slaný než naša krv. Slaná voda je však približne trikrát slanšia než krv. To znamená, že na každý vypitý pohár slanej vody by ste museli vypiť tri poháre pitnej vody, aby obličky dokázali dostať soľ z organizmu.

Niektoré živočíchy tento problém nemajú Mnohé morské vtáky ako albatrosy, čajky či tučniaky, ktoré trávia niekedy aj celé týždne bez prístupu k pitnej vode, majú špeciálne „filtre“. Na nich sa zachytáva nadbytočná soľ predtým, než sa dostane do žalúdka, a táto soľ sa im následne rozpustí v krvi. Morské cicavce ako veľryby, delfíny či tulene zasa majú špeciálne enzýmy, ktorými dokážu dostať nadbytočnú soľ von z organizmu.

Prečo však niečím podobným nedisponuje aj človek či iné suchozemské tvory? Odpoveď spočíva v evolúcii. Všetci sme síce prišli pred stovkami miliónov rokov z oceánu, ale vzápätí sme sa začali prispôsobovať životu na pevnine. Postupovali ďalej do vnútrozemia, kde narážali na sladkú vodu a minimum tej slanej. A tak sa v priebehu miliónov rokov evolučne prispôsobili. Prirodzený výber jednoducho urobil svoje a my s ním dnes spätne nevieme spraviť vôbec nič. Iba akceptovať fakt, že drvivá väčšina vody na našej planéte je pre nás nepitná.