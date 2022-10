Zmeny v spánkovom režime

Nenastali s príchodom mobilov. Spánok sa ľuďom systematicky dlhé desiatky rokov zhoršuje a skracuje. To sa podpisuje nielen na náraste problémov so spánkom, ale aj na vzostupe rôznorodých ochorení. Už priemyselná revolúcia radikálne zmenila naše spánkové vzorce. Umelé olejové a plynové lampy umožnili ľuďom pracovať nepretržite. Alebo aspoň dlhšie bdieť. Bolo to v roku 1879, keď Thomas Edison vynašiel žiarovku, ktorá, ako sa zdá, mala obrovský vplyv na náš cirkadiánny rytmus, známy aj ako prirodzený cyklus bdenia a spánku tela. Umelé osvetlenie znamenalo oveľa dlhší pracovný deň a zmenu našich postojov k spánku. To malo síce priaznivý vplyv na ekonomiku, ale nie na naše zdravie.

Modré svetlo z mobilov

S nástupom všadeprítomných smartfónov sa situácia so spánkom ešte viac zhoršila. Nielenže do mobilu pozeráme práve pred spaním, ale je aj zdrojom modrého svetla, ktoré narúša zaspávanie. Akonáhle zhasneme lampu, mnohí z nás chytia telefóny so žiariacimi obrazovkami a máme ich tesne pred očami. Ľudia, ktorí počas štúdie používali zariadenia pred spaním, preukázali viac narušených spánkových vzorcov a boli menej oddýchnutých v porovnaní s tými, ktorí čítali fyzickú knihu pri teplom svetle. Modré svetlo ide priamo do našich očí a tiež spôsobuje kratší REM spánok, ktorý pomáha pri upevňovaní spomienok. Navyše práve tu vzniká priestor na desivé sny a nočné mory.

Telefón použite inak

Nemusíte telefón vyhodiť, aby ste dobre spali. Len naň nepozerajte. Aspoň hodinu pred spaním. Pomocou telefónu si však môžete spánok aj vylepšiť a to tým, že si pustíte upokojujúcu hudbu. Môže to byť jeden z najlepších spôsobov, ako zaspať. Pri tom plynule dýchajte. Začnite s dýchaním, všimnite si, kde cítite svoj dych. V nose, hrdle, hrudníku a bránici. Nadýchnite sa na štyri sekundy, ďalšie štyri sekundy dych zadržte a výdych predĺžte na šesť sekúnd. Ak aplikujete tieto rady do praxe, telefón nebude viac zdrojom zlých snov, ale budete rýchlo zaspávať a zobudíte sa unikátne svieži.