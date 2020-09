Tomuto životne dôležitému orgánu škodia aj iné veci, a to rovnako výrazne ako spomínané pitie. Na čo všetko si radšej dávať pozor?

Lieky

V pečeni sa metabolizuje väčšina látok, takže lieky a ich obsah nie sú výnimkou. Najčastejšie dochádza k poškodeniu tohto orgánu pri dlhodobom užívaní liečiv, akútne prípady sú ojedinelé, no o to závažnejšie. Chronickí pacienti musia pravidelne absolvovať pečeňové testy, no varovný prst dvíhame aj vtedy, ak prehĺtate "len" voľnopredajné lieky. Dlhodobé užívanie analgetík či liekov proti bolesti má takisto dopad na vzácnu pečeň, ktorá má v tele nenahraditeľné funkcie. Takže na to myslite.

Drogy

Určite netreba pripomínať, že drogy dokážu človeka celkom zničiť, dokonca až zabiť. Postupný rozklad organizmu pri dlhodobom užívaní drog vynecháva ani pečeň, ktorá trpí toxickými účinkami užívaných látok. Odborníci pritom varujú, že k poškodeniu môže dôjsť aj nepriamo, a to nesprávnou či nesterilnou aplikáciou. Pečeň drogovo závislého človeka môže trpieť zápalmi až poruchami metabolizmu. Do tejto rizikovej kolonky si pokojne zaraďte aj fajčenie, ktoré je takisto pre pečeň pohromou.

Zlé stravovanie

Ak ste si doteraz mysleli, že nevhodným stravovaním si zarábate maximálne na vyššiu váhu a viac tuku na zadku či bruchu, ste na omyle. Nadmiera prijímaných cukrov a tukov sa výrazne podpisuje aj na zdraví nášho vnútra, ktoré síce nevidíme, no o to horšie sú následky. Zanedbaným stravovaním môžete docieliť tzv. steatózu, čo je metabolické ochorenie pečene, ktoré vzniká z nahromadeného tuku v jej okolí. Hrozí aj u detí, ktoré nie sú vedené k zdravému jedeniu a samozrejme, u dospelých, ktorí majú nábeh na obezitu.

Vírusy

Medzi strašiakov pečene patria aj špecifické vírusy. Spôsobiť môžu napríklad hepatitídu, ktorá síce môže byť vyvolaná rôznymi podnetmi, no najčastejšie je to práve nakazenie sa jedným z niekoľkých vírusov infekčnej hepatitídy. K prenosu dochádza infikovanou vodou či potravou (typ A), krvou, pohlavným stykom či z matky na plod (typ B a C). Pri vírusoch pozor aj na mononukleózu. Jej nosičom je Epstein-Barrovej vírus (EB vírus) a k infekcii dochádza najčastejšie prostredníctvom výmeny slín. S infekčnými ľuďmi sa teda treba zdržať bozkávania, pitia z rovnakej fľaše a pozor aj na kvapôčkovú infekciu.