1. Zmeňte značku

Ak nedokážete radikálne skončiť, choďte na to "okľukou". Zmeňte značku svojich cigariet a zmeníte aj ich chuť. Znepríjemňovanie si zlozvyku môže byť prvým krokom k jeho ukončeniu.

2. Oddiaľte prvú cigaretu

Sila vašej vôle je v procese odúčania sa od cigariet veľmi dôležitá. Začnite ju trénovať tak, že postupne budete odďaľovať svoju prvú cigaretu dňa. Návyk na nikotín sa bude po troche znižovať a následné seknutie s fajčením bude ľahšie.

3. Pite mlieko

Už ste o tomto tipe počuli? Kým káva a alkohol chuť na cigaretu podporujú, mlieko a mliečne výrobky robia presný opak. Chuť vťahovaného dymu znechucujú, preto môže v dobrom zabrať pohár mlieka pred každou cigaretou.

4. Viac zeleniny a ovocia

Výskumy ukázali, že chuť cigarety nezhoršujú len mliečne produkty, ale aj zvýšený príjem ovocia a zeleniny. Aspoň to tvrdí necelých 20 percent účastníkov veľkého prieskumu o fajčení. Ďalších 14 percent potvrdilo, že takisto na nich pôsobia aj ovocné šťavy.

5. Zmeňte zvyky

Pre mnohých fajčiarov sa cigarety spájajú s dennými rituálmi a zvykmi. Preto je na mieste bežné fungovanie obmeniť a narúšať zabehnuté stereotypy. Nielen meniť činnosti, ale i spôsoby ich vykonávania či lokácie.

6. Cvičte

Jedným z najčastejších tipov proti fajčeniu je cvičenie. Fyzický výkon si totiž dokáže poradiť so stresom a odbúrať frustráciu, napríklad aj z toho, že ste si nedali cigaretu. Telo proste treba zamestnať a pohyb je svojimi účinkami absolútne ideálny.



7. Termín ukončenia

Žiadny z tipov nikdy nebude fungovať, ak si nenaplánujete, odkedy končíte. Alebo od kedy začnete robiť prvé kroky k skončeniu. K tomuto rozhodnutiu patrí aj informovanie svojho okolia, aby ste mali dostatočnú podporu, naplánovanie si postupu a prijatia nových krokov. Nečakajte, že sa to stane zo dňa na deň, takže sa pripravte aj na zlyhanie a na to, ako to zvládnete. A snažte sa ďalej.