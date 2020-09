Raz sú vločky ovocím, potom s orechmi či semiačkami, pričom do misky si ich nakladajú nielen štýlové baby, ale aj riadni svalovci. Takže ako to je? Je to len efektný trend alebo naozaj hodnotné jedlo na začiatok dňa?

Správnou odpoveďou je B. To znamená, že kaša z ovsených vločiek nielen dobre vyzerá, keď ju naaranžujete a cvaknete, ale ešte viac poteší organizmus. A to poriadne! Je nenáročná na prípravu, veľmi ľahko sa dochucuje či kombinuje a čo je najdôležitejšie, dodáva množstvo energie a cenných látok.

Živiny

Výpočet živín, ktoré poskytuje ovsené jedlo, je naozaj bohatý. V prvom rade sú vločky cenné na vlákninu, ktorá je v prípade zdravého tela veľmi dôležitá - nielen pre trávenie, ale aj imunitu či udržiavanie váhy. V ich obsahu je takisto množstvo minerálnych látok - v najväčšom množstve horčík, fosfor, železo i zinok, ďalej vitamíny B1 a B6, ktorých má ovos najviac zo všetkých obilnín. Tí, čo cvičia, vedia, že ovsená kaša poskytuje aj veľa bielkovín a málo tuku, čo je ideálna kombinácia.

Antioxidanty

Vedeli ste, že ovos obsahuje i zlúčeniny zvané polyfenoly, ktoré majú antioxidačné a protizápalové vlastnosti? Znižujú tzv. oxidačný stres v tele, čo napomáha minimalizovať aktivitu škodlivých voľných radikálov. V praxi to znamená, že ovsenou kašou podporujete ochranu tela pred rôznymi svrbeniami, zápalmi či dokonca srdcovými chorobami, mozgovou príhodou a cukrovkou 2. typu.

Zdravá váha

Spomínaná vláknina je tiež odpoveďou, prečo je ovsená kaša na raňajky vhodným jedlom pri snahe o udržanie zdravej váhy, či pri snahe o schudnutie. Pomáha lepšiemu zasýteniu, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, vďaka čomu je pocit sýtosti trvácnejší, potláča chuť na iné maškrty. Dôkazom je aj rozsiahly výskum na ľuďoch z roku 2016 . Dobrovoľníkom dávali buď pomaranče, alebo ovsené vločky, pričom tí, ktorí dostávali istý čas práve ovos, boli sýtejší a následne jedli menej.

Zdravšie telo

Výhody pravidelnej konzumácie ovsených vločiek na naše telo sú teda nesporné, pričom komplexne možno povedať, že si nimi zlepšujeme zdravie ako také. Už spomínaný cenný obsah sa spája nielen s povzbudením sexuálneho apetítu, ale najmä s minimalizovaním rizika viacerých ochorení - od kardio problémov, cez cukrovku až po toľko obávanú rakovinu.