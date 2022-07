Aj vám sa pri pohľade na obrázok vyššie zdá, ako by sa čierna diera zväčšovala? Nie ste sami. Práve naopak, optický klam týmto spôsobom pôsobí takmer na každého človeka. Zdá sa, akoby ste sa k diere čoraz viac približovali, hoci sedíte na mieste.

Ilúzia pozostáva z veľkej čiernej elipsy s nejasnými okrajmi a bieleho pozadia plného malých čiernych elíps. Človek by dokázal prisahať, že elipsa rastie, prípadne že sa k nemu blíži, no nie je to tak. Obrázok je síce statický, ale odborníci ho kvôli jeho efektu nazvali „Expandujúca diera“.

Výskumníkom sa podarilo zistiť, že až 86 percent z 50 účastníkov štúdie vidí obrázok „dynamicky“, teda že sa diera podľa nich rozširuje. Predpokladajú, že sa tak deje v dôsledku ľudského vnímania rozličných úrovní svetelnosti. Jednoducho povedané, ilúzia spôsobuje, že vnímame zmenu jasu, hoci k žiadnej nedochádza.

Optický klam tiež spôsobuje, že sa mozog začne pripravovať na zmenu svetelných podmienok. Elipsa pripomína vchod do jaskyne či tunela a okolité malé elipsy zasa vyvolávajú dojem pohybu. A tak, keď mozog registruje potenciálne stmavenie okolia, vydá zorničkám pokyn, aby sa rozšírili a vchádzalo do nich viac svetla. Štúdia naozaj preukázala, že u ľudí, ktorí vnímali obrázok dynamicky, sa naozaj rozširovali zorničky.

Vedci tiež odhalili, že zorničky sa viac rozširovali u ľudí, ktorí hovorili o väčšej čiernej diere.

Výskumníci tiež účastníkom štúdie ukázali verzie obrázku, v ktorých boli elipsy inej než čiernej farby. V týchto prípadoch už ale videlo „rozširovanie“ menej osôb. V opačnom prípade, keď sa na čierne pozadie umiestnili biele elipsy, sa naopak zreničky pozorovaných ľudí zužovali, akoby sa dotyční blížili ku zdroju svetla.

Vedci však nevedia, prečo niektorí ľudia nepozorovali ani len najmenšie rozširovanie elipsy. Teraz sa zamerajú na porovnanie človeka so zvieratami. Dúfajú, že zistia, ako sa naše optické vnímanie líši od zvieracieho.