Kyselina gama-aminomaslová, známa aj pod skratkou GABA, blokuje niektoré signály v mozgu a dokáže navodiť pocit pokoja. Keď sa alkohol dostane do mozgu, naviaže sa na GABA receptory a má ten istý efekt, teda aspoň pri prvých pár pohárikoch. Problém ale spočíva v tom, že pitie alkoholu má veľa vedľajších účinkov: opicu, problémy s pohybom, artikuláciou či uvažovaním a mnohé ďalšie. Firma GABA Labs to ale chce zmeniť. Alcarelle má podľa predstaviteľov firmy len pozitívne účinky.

„Pohárik Alcarelle má podobné účinky ako pohár vína,“ tvrdí zakladateľ firmy David Nutt. „Uvoľníte sa, ste komunikatívnejší a spoločenskejší. Vieme, kde v mozgu alkohol pôsobí dobre a kde zle. Stačilo nám pátrať po látke, ktorá by vplývala len na „dobré“ časti mozgu.“

Alcarelle nemá chuť a je možné ho primiešať do iných nápojov, či už alkoholických na posilnenie ich účinkov, alebo nealkoholických. V budúcnosti sa môže stať látkou, ktorá bude zachraňovať milióny životov. Škodlivé účinky dlhodobého užívania alkoholu sú totiž dobre známe a nadmerné pitie zabíja vo veľkom.

„Predpokladám, že Alcarelle si nájde svojich zákazníkov,“ myslí si Nutt. „Človek je po ňom výrečnejší a celkovo sa cíti ako opojený alkoholom, no len do únosnej miery.“ Firma GABA Labs by chcela Alcarelle dostať na trh v roku 2026. Hoci látku vyvíja už niekoľko rokov, schvaľovací proces na úradoch je naozaj dlhý.

Najväčší problém, ktorý môžu mať zákazníci s Alcarelle, je fakt, že ide o látku vyrábanú v laboratóriu a nie o prírodný produkt. Koniec koncov, alkohol ľudia konzumujú už tisícročia. Nutt ale tvrdí, že aj keď je niečo prírodné, nemusí to nutne znamenať, že je to pre telo aj prínosné. Ak sa teda Alcarelle dostane na trh, zrejme bude mať úspech. Koniec koncov, kto by sa nechcel opiť bez opice?