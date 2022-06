Pani Humbertová pochádza z francúzskeho Val d´Oise a koncom mája 2022 stanovila priam fascinujúci svetový rekord. Za 24 hodín sa jej podarilo odbehnúť neuveriteľných 125 kilometrov. To je vzdialenosť, s akou by mal problém aj fyzicky zdatný muž v najlepšom veku.

K pokoreniu rekordu došlo na francúzskom šampionáte, kde je okrem iného vytvorená aj kategória pre seniorov. Ako postaršia bežkyňa uviedla, motivoval ju najmä fakt, že držiteľkou doterajšieho rekordu bola Nemka, ktorá pred pár rokmi odbehla za deň 105 kilometrov. Pani Humbertová však prekonala vlastné očakávania a predstavy.

Asi by ste povedali, že táto pani musela celý život behávať maratóny, no nie je to tak. K behaniu sa dostala až ako 43-ročná v čase, keď sa jej dcéra pripravovala na maturitu. Ako vraví, stačilo si len osvojiť správnu techniku dýchania a šlo to samo.

Prvé behy v uliciach mesta sa postupne premenili na vášeň. Žena sa začala zúčastňovať najprv na kratších súťažiach a postupne sa prepracovala až k maratónu. Počas 39 absolvovala 137 súťaží a 54 maratónov vrátane toho parížskeho a newyorského.

Čo sa týka jej najnovšieho výkonu, vraj sa ani raz počas 24 hodín necítila unavená. Musela sa však nútiť jesť a piť. Vyčerpanie sa dostavilo až potom, ako preťala cieľovú pásku. Význam svojho rekordného výkonu si uvedomila až o pár dní.



Najviac ju motivovala nielen chuť získať rekord pre seba, ale aj manžel, ktorý ju prakticky celý čas povzbudzoval. No a vraj chcela aj to, aby na ňu boli ostatní hrdí. Najmä kolegovia z bežeckého klubu Saint Brice Athlétisme, ktorého je členkou.

Počas svojej bežeckej kariéry utrpela pani Humbertová viacero úrazov, ani jeden z nich ju ale od ďalšieho behania neodradil. A ktovie, či nebude behať aj po deväťdesiatke.