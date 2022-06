Zatiaľ čo zvyšok sveta trápila pandémia covidu-19, úrady a policajti v hlavnom mest Demokratickej republiky Kongo bojovali s vlastnou epidémiou v podobe rýchleho šírenia novej a nebzpečnej drogy bombé. V miestnom jazyku Lingala to znamená „mocná“ a ide o výstižný názov.

Základom bombé je hnedý prášok, ktorý sa získava drvením keramického jadra automobilových katalyzátorov. Ako asi viete, úlohou tejto súčiastky je znížiť emisie výfukových plynov. Prášok sa potom mieša s viacerými liekmi, ktoré užívateľa prenesú do katatonického stavu. V ňom môže človek bez pohybu zotrvávať celé hodiny, prípade sa hýbe bezcieľne ako filmová zombie. Aj preto si závislí vyslúžili prezývku „zombie z Kinshasy“.

Po užití bombé sa prejavujú aj rôzne ďalšie symptómy. Niektorí ľudia upadajú do bezvedomia, iní pociťujú svrbenie horných končatín, ďalší spia postojačky. Väčšine z nich sa zvláštnym spôsobom menia výrazy tváre, mnohí sa smejú či plačú bez zjavného dôvodu.

Bombé je veľmi lacná, keďže sa vyrába takpovediac z odpadového produktu. Nízka cena zabezpečuje jej rýchle šírenie aj medzi chudobnými ľuďmi, ktorých je v Kinshase viac než dosť. Droga im umožňuje zabudnúť na chudobu, v ktorej žijú, a tak jej prepadá čoraz viac najmä mladých ľudí.

Zatiaľ nie je jasné, koľkých ľudí už bombé zabila. Isté je, že v katalyzátoroch rozhodne nenájdete látky, ktoré by ste si chceli dávať do tela. Sú toxické a časti aj karcionogénne. Lekári sa tak obávajú, že je len otázkou času, kedy sa u narkomanov prejavia prvé príznaky ochorení. A vzhľadom na to, koľko ľudí drogu v súčasnosti užíva, nebude pacientov málo.

Polícia sa momentálne snaží znížiť počet konzumentov ich zatýkaním, rovnako tak chytá dealerov. Len jedna vec ale môže užívanie drogy radikálne obmedziť: keď sa u súčasných užívateľov prejavia vážne zdravotné problémy.