Pozitívne ovplyvňuje vyprázdňovanie, teda vylučovanie škodlivín z tela, predlžuje pocit zasýtenia, znižuje hladinu cholesterolu, pomáha proti obezite aj udržať si vyváženú hladinu cukru. Málokto tuší, že sa tiež podieľa na boji proti zubnému kazu. Takže ako, jete vlákniny dostatok?

Medzi najskloňovanejšie zdroje patrí brokolica. Ide o superjedlo, no aj tak ju to nerobí viac obľúbenou. Ak nie ste fanúšikom zelených ružičiek, netreba zúfať. Je tu kopa ďalších a dokonca aj na vlákninu bohatších zdrojov. Čo si dať pravidelne na tanier, aby ste telu dodali to najlepšie?

Chia semienka: Sú drobné, nenápadné a poľahky ich zamiešate do množstva jedál. Chia semienka sú navyše bombou v príjme vlákniny - majú jej dvojnásobok proti spomínanej brokolici.

Avokádo: Už ste dali šancu avokádu? Možno u nás nie je úplne bežné, no je to škoda. Poľahky ho vymeníte za nátierku na pečive a spravíte si tým naozaj dobrú službu. Vlákniny a zdravých tukov má bohato.

Strukoviny: Žiadne prekvapenie - na zozname vlákninovo bohatých potravín sú, samozrejme, strukoviny. O hrášku či fazuli je známe, že sú jej zdrojom a hoci majú aj svoje tienisté stránky, mali by byť pevnou súčasťou jedálnička.

Drobné ovocie: Chutným spôsobom, ako sa dopumpovať vlákninou, je drobné ovocie. Čučoriedky alebo maliny potešia mlsný jazyk a okrem toho aj naše trávenie. Dodávajú vlákninu a tiež sú bombou v obsahu vitamínu C.

Otruby: Toto zrejme neznie dvakrát lákavo, ale ak naozaj chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, do toho. Otruby sú vrchnou vrstvou obilnín a dajú sa pridávať do varenia, pečenia i hustejších nápojov. Vlákninovo sú naozaj bohaté.

Sladké zemiaky: Do našich jedálničkov sa čoraz viac dostávajú aj sladké zemiaky a vôbec to nie je na škodu. Chuťovo sú celkom iné ako tie klasické a aj celkom inak vyzerajú. Oranžové podlhovasté bataty určite skúste a telo poďakuje okrem iného aj za slušnú dávku vlákniny.

Špenát: Na zoznam potravín, ktoré naozaj pomôžu vášmu zdraviu, si zaraďte aj špenát. Hoci býva rovnako nepopulárny ako brokolica, stačí ho iba vedieť pripraviť. Nemusíte ho mať nariedko ako z jedálne, ale napríklad čerstvý ako súčasť šalátu. Čo vy na to?