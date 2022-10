Katerina Kurteevová pracuje ako oftalmologička v kalifornskom Newport Beach. Začiatkom októbra 2022 zverejnila na Instagrame video, ktoré ju zachytávalo pri priam šialenom zákroku. Jednu po druhej totiž vyťahovala z pacientkinho oka kontaktné šošovky. A nebolo ich len zopár. Kurteevová ich vydolovala 23.

Pacientkou bola staršia žena, ktorá si šošovky zabúdala vyberať celé týždne. Lekárkino video sa stalo doslova virálnym a milióny ľudí z celého sveta si od údivu škriabalo hlavy. Nevedia pochopiť, ako je čosi také možné.

Video, v ktorom sa skvie nápis „Nespite s kontaktnými šošovkami“, zachytáva doktorku pri práci so špeciálnym nástrojom, vďaka ktorému dokázala šošovky jednu po druhej vyberať. Niektoré zozeleneli a zlepili sa dohromady, a to následkom toho, že boli v oku príliš dlhý čas.

Ľudia boli samozrejme zvedaví, ako môže mať niekto v oku toľko kontaktných šošoviek a necítiť, že s ním čosi nie je v poriadku. Ďalší sa zasa čudovali, ako sa ich do oka vôbec toľko pomestilo. Lekárka zdôraznila, že pacientka si pred spaním zabudla šošovky vybrať a ráno na to zabudla, a tak si jednoducho nasadila nové. Aj pre doktorku však išlo o ojedinelý prípad, ešte sa nestretla s tým, že by si šošovky niekto zabudol vybrať 23 dní po sebe.