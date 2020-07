Hrudník

Starým známy príznakom je bolesť hrudníka. Avšak nemusí to byť také radikálne, ako vidno vo filmoch, kedy sa človek chytá za hruď a s bolesťou padá na zem. Jedným z príznakov blížiaceho sa infarktu môže byť len nepríjemný pocit, ktorý je akoby tlačivý, postupne slabne a zase sa objavuje. Niektorí pacienti udávajú, že si to mýlili s pocitom plnosti, nakoľko cítili aj mierne pálenie.

Horná polovica tela

Bolesť vystreľujúca do ľavej ruky - to je ďalší dobre známy príznak. Infarkt však prichádza aj nenápadnejšie, a to nepríjemným pocitom v iných častiach ľavej strany tela, napríklad v čeľusti, šiji, pokojne aj bruchu alebo žalúdku. Niet divu, že tieto mierne bolesti si človek hneď nespojí s infarktom. Ak sa však opakujú a nemiznú, treba na to upozorniť lekára.

Dýchavičnosť

Tento príznak sa "lepí" na množstvo diagnóz, infarkt nevynímajúc. Človek sa rýchlejšie zadýcha, akoby nevedel chytiť dych, nádych i výdych sú výrazne kratšie ako bežne. Netreba čakať, či sa k tomu pridá aj bolesť hrudníka alebo nie a radšej ísť rovno na kontrolu.

Nevoľnosť

Asi vás nepotešíme, ale medzi časté prejavy tzv. tichého infarktu patrí i nevoľnosť. Je to všeobecný problém tela a môže vychádzať z xy diagnóz alebo len chvíľkového stavu. Nevoľnosť pred infarktom ale neprestáva, pridávajú sa k nej iné symptómy a najčastejšie razí vyslovene zo žalúdka.

Únava

Človek najlepšie pozná svoje vlastné telo, a tak by mal spozorovať, kedy je únava len bežným prejavom straty energie a kedy doslova ochabuje telo. Nad dlhodobou únavou neradno mávnuť rukou, nakoľko z nej následne môžu plynúť ďalšie problémy a platí pri nej to isté ako pri nevoľnosti - sledujte aj iné príznaky tela.

Slabosť až kolaps

Slabosť tela, ktorá môže skončiť až kolapsom, je rozhodne prejavom, ktorý treba riešiť. Zas a znova človeku nemusí napadnúť, že ide o predzvesť infarktu, no kontrolou u lekára sa môže veľa vysvetliť. Nepodceňujte, ak vám telo hovorí, že mu nie je dobre. Aj keď išlo len o pár situácií, kedy vás takmer zlomila slabosť a následne sama odišla, kontrola je na mieste.