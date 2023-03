Jim bol ešte mladík, keď vošiel do obchodu a uvidel na obálke akéhosi časopisu muža s veľkými vyrysovanými svalmi. U majiteľa obchodu si ihneď za 25 centov objednal výtlačok knihy kanadského siláka Georga Jowetta a začal podľa nej cvičiť. Ako pomôcky využíval otcovo náradie a v priebehu pár mesiacov nabral päť kíl svalovej hmoty. Výsledok tvrdej driny ho potešil a tak v cvičení pokračoval. No a nikdy neprestal. Hoci má dnes 90 rokov a telo oveľa krehkejšie než kedysi, stále dvíha činky.

Keď začal s bodybuildingom, sníval o tom, že raz získa titul Mr. America. Postupom času si ale uvedomil, že na to nemá genetické predispozície. Od cvičenia ho to však neodradilo, a to ani vo vyššom veku, kedy jeho kolegovia s dvíhaním činiek končili. V roku 2018 mu Guinessova kniha rekordov udelila titul najstaršieho aktívneho bodybuildera, no a od tých čias je Jim jeho držiteľom.

„Ak sa dožijete môjho veku, zistíte, že telo je oveľa krehkejšie než v mladosti,“ uviedol Jim v jednom z rozhovorov. „Musíte si dávať oveľa väčší pozor a správať sa k nemu opatrne. Hlavne šľachy majú tendenciu sa rýchlo poškodiť. Pred pár rokmi som si odtrhol pravý biceps a mierne natrhol ľavý. Už jednoducho nemôžem vykonávať také cviky ako kedysi. Človek sa tým ale nesmie dať odradiť. Treba sa ďalej hýbať a cvičiť.“

Jim Arrington je dnes so svojím titulom najstaršieho aktívneho bodybuildera spokojný. So smiechom tvrdí, že mu to tak trochu vynahradilo nesplnený sen o titule Mr. America. Na ten nemal genetiku, no vytrvalosťou, disciplínou a dlhovekosťou dokázal dosiahnuť aspoň na zápis v Guinessovej knihe rekordov. Pravidelne sa tiež zúčastňuje súťaží pre mužov nad 80 rokov a snaží sa presvedčiť organizátorov, aby vytvorili kategóriu pred chlapov starších než 90 rokov. Smeje sa, že by v nej bol možno jediný.