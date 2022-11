V roku 1994 sa istý muž stal účastníkom vážnej autonehody, pri ktorej si mal polámať prinajmenšom niekoľko kostí. Vyviazol však bez fraktúr. Ako sa neskôr ukázalo, mal zatiaľ najpevnejšie kosti, s akými sa lekári kedy stretli.

Keď doktori prezerali röntgenové snímky dotyčného muža (jeho meno nikdy nezverejnili), nielenže nezaznamenali žiadnu zlomeninu, ale udivila ich hustota jeho kostí. Bola osemnásobne vyššia než u bežného človeka. Nič podobné predtým nevideli, a tak pacientovi odporučili navštíviť špeciálnu kliniku na skúmanie kostí, ktorú vtedy viedol Karl Insogna.

Insogna vykonal viacero testov, no príčinu abnormálnej hustoty kostí sa mu nepodarilo zistiť. Taktiež ale nevidel jediný negatívny vplyv, ktorý by to na muža malo. Dotyčného tak poslal domov s tým, že mu vlastne nemá ako pomôcť, keďže nevidí žiaden zdravotný problém. O niekoľko rokov neskôr sa Insogna stretol s ďalšími pacientmi, ktorí mali taktiež nadmerne husté kosti. A ako sa ukázalo, všetci boli nejakým spôsobom príbuzensky zviazaní s mužom, ktorý mal v roku 1994 autonehodu.

Stalo sa tak v roku 2000 a Insogna sa vtedy stretol s rodinou z Connecticutu, ktorej členovia mali nezvyčajne husté kosti a hranaté čeľuste. Inak ale ničím nevyčnievali z radu. Jeden z nich, sám doktor, mal za sebou viacero operácii, ktoré sa týkali bedrových kĺbov. Mal také tuhé kosti, že chirurgovia mu k nim nedokázali skrutkami pripevniť protézy. Vtedy si Insogna spomenul na pacienta z roku 1994 a zistil, že boli vzdialení príbuzní.

V tom čase už na výskume tohto fenoménu pracovali viacerí vedci a všetci prišli s rovnakým zistením: za nadmernú hustotu kostí môže mutácia génu LRP5. Mnohé otázky ohľadom mutácie síce ostávajú nezmapované, lekári ale dúfajú, že v blízkej budúcnosti by mohli ich zistenia viesť k vynájdeniu prevratných liekov na osteoporózu.