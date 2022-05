Prečisťujúci džús – Salma Hayeková

Očista džúsom je diéta, ktorú celebrity používajú pred veľkými udalosťami alebo keď potrebujú rýchlo schudnúť. Hoci niektorí jedinci môžu schudnúť počas niekoľkodňovej očisty džúsom (pitie šťavy v podstate znamená hladovanie), o šťavách sa objavili niektoré „exotické“ medicínske tvrdenia. Hoci neexistuje žiadna veda, ktorá by tieto tvrdenia podporovala, zanietení odšťavovači prisahajú, že šťava detoxikuje telo, zabraňuje rakovine, posilňuje imunitný systém a pomáha pri trávení. Salma Hayeková dokonca vraví: „Po džúsovej očiste som motivovaná jesť zdravšie a nie emocionálne. Očista je moja meditácia.“

Coachella diéta – Beyoncé

V dokumente Netflixu Homecoming (2019), ktorý podrobne opisuje prípravy Beyoncé a jej tímu na ikonické vystúpenie na Coachelle, hovorí speváčka o diéte, ktorú absolvovala. Za menej ako pol roka zhodila kilá, ktoré nabrala počas tehotenstva s dvojičkami. Hoci prípravy na vystúpenie znamenali každodenné tanečné nácviky a fyzický tréning, Beyoncé si nasadila 44-dňovú diétu, kedy vylúčila sacharidy, mäso, ryby, alkohol a mliečne výrobky. Sama Beyoncé povedala, že jej diéta a cvičebná rutina počas tohto obdobia boli príliš extrémne a že to už nikdy neurobí. Napriek jej vlastnému varovaniu si Coachella diéta získala popularitu na platformách sociálnych médií.

Fruitariánska diéta – DaVinci, Gándhí, Jobs a Kutcher

Hospitalizovali Ashtona Kutchera kvôli nadmernej konzumácii ovocia? Zatiaľ čo táto diéta má pomerne dlhú históriu, dodržiavali ju napríklad Leonardo DaVinci či Mahatma Gandhi, do popkultúry sa dostala po smrti Steva Jobsa, známeho frutariána. Keď sa Ashton Kutcher pripravoval na rolu vo filme Jobs (2013), rozhodol sa na 30 dní vyskúšať frutariánsku diétu, aby sa lepšie vcítil do postavy. Podľa jeho manželky Mily Kunisovej sa Kutcher ocitol počas natáčania filmu dvakrát v nemocnici s pankreatitídou kvôli týmto stravovacím návykom. Clevelandská klinika podrobne popisuje riziká „fruitarizmu“, vrátane zubného kazu, cukrovky a podvýživy.

Diéta priateľov – Anistonová, Coxová a Kudrowová

Diéta Priateľov je zbierka diét, ktoré herečky Jennifer Anistonová, Courtney Coxová a Lisa Kudrowová držali desať rokov, keď natáčali seriál Priatelia (1994-2004). Zatiaľ čo všetky tri ženy držali dosť reštriktívne diéty a údajne neskonzumovali viac ako 1200 kalórií denne počas trvania seriálu, najdôslednejšou časťou ich stravy bol neslávne známy „Jenin šalát“. Obsahuje šálku bulguru, dve na kocky nakrájané uhorky, konzervu cíceru, 1/4 šálky červenej cibule, dve lyžice nasekanej petržlenovej vňate, polievkovú lyžicu mäty, 1/2 šálky pistácií, 1/2 šálky fety. Aj keď vo výsledku to neznie hrozne, slávna trojica jedla šalát každý deň desať rokov.

Diéta podľa papierových pohárov

Diétu s papierovými pohármi zaviedla do popkultúry kórejská dievčenská skupina Nine Muses. Podstatou je, že každé jedlo (z troch povolených) sa musí zmestiť do troch papierových pohárov. Môžete si naplniť jeden pohár hnedou alebo zmiešanou ryžou, ďalší ovocím a tretí prílohami. Mali by ste sa vyhýbať mastným a tučným jedlám. Vďaka tomu sa nemusíte sústrediť na počítanie kalórií, ale viac si uvedomujete veľkosť porcií. Diéta sa údajne presadila medzi „pro-anorexickými“ internetovými fórami a stala sa dosť neslávnou v rámci K-pop komunity. Keď si na YouTube vyhľadáte túto diétu, nájdete množstvo videí, ktoré natočili dospievajúce dievčatá a ženy vo veku okolo 20 rokov ako ju skúšajú, pričom mnohé z videí majú státisíce zhliadnutí.

Osemdňová očista kozím mliekom – Gwyneth Paltrowová

Túto očistnú diétu nestvoril nikto iný ako kráľovná očíst - Gwyneth Paltrowvá. Vraj konzumácia výlučne kozieho mlieka má očistiť žalúdok a črevá od parazita, ktorého môžete, ale nemusíte mať. Nielenže za ňou nestojí žiadna skutočná veda, ale neexistuje ani odporúčanie, aby ste si pred jej absolvovaním nechali u lekára diagnostikovať parazita. Mali by ste predpokladať, že ho máte alebo vám ho diagnostikuje naturopat.

Alkalická diéta – Beckhamová, Paltrowová, Ripová, Anistonová

Alkalická diéta, ktorú roky chvália celebrity ako Victoria Beckhamová, Gwyneth Paltrowová, Kelly Ripová a Jennifer Anistonová pozostáva z jedenia zásaditých potravín a zníženia obsahu potravín s vysokým obsahom kyselín, ako je mäso. Aj keď samotná strava nie je nezdravá, ak prijímate dostatočné množstvo kalórií, cieľom alkalickej diéty je prevencia chorôb, konkrétnejšie rakoviny. Tvorcovi diéty Robertovi O. Youngovi v súčasnosti hrozí väzenie za to, že vykonával medicínu bez lekárskej licencie. Nielenže tvrdil, že jeho zásaditá strava predchádza rakovine, ale v skutočnosti sa pokúsil liečiť rakovinu infúziami sódy bikarbóny.

Diéta pre Šípkovú Ruženku – Elvis Presley?

Čo je to „diéta spiacej krásky“? Napriek tomu, že znie veľmi pekne, pravdepodobne je táto diéta najmenej pekná zo všetkých na zozname. Diétny koncept spočíva v tom, že keď spíte, nejete. Jednotlivci predĺžia obvyklé množstvo spánku, aby sa vyhli jedlu. Niektorí dokonca berú tabletky na spanie, aby si navodili spánok, čím dĺžku spánku predĺžia z osem až desať hodín na 18 až 24 hodín. V prípade Elvisa Presleyho, ktorý bol známy veľkým apetítom a kolísavou hmotnosťou, ho vraj lekár uviedol do medicínskej kómy, aby schudol.