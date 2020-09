Rovnako čím viac sa dokážete nadýchnuť, tým viac energie budete mať a zvládnete ľahšie aj stresové situácie. Preto je veľmi vhodné si kapacitu pľúc zvyšovať.

Objem, ktorý nevidíte, ale cítite

Priemerná kapacita pľúc je štyri až šesť litrov. Môžete mať prirodzene menej aj o niečo viac. Výhodou však je, že pľúca sú tvárne a pravidelným cvičením viete ich objem zvýšiť. Je to základom práve pre aeróbne aktivity. S malou kapacitou pľúc sa zadýchate už pri výstupe na prvé poschodie paneláku a po 500 metroch behu budete lapať dych ako astmatik so záchvatom. Preto ak chcete byť zdravý, oplatí sa cvičiť nielen svaly, ale aj pľúca

Prestaňte s fajčením

V tomto prípade je to absolútny základ. Fajčenie pľúca ničí. Zaplní ich nánosmi škodlivín, ktorých sa telo nestíha zbaviť. Preto prirodzene kapacita pľúc klesá. Podľa výskumov sa po jednom roku bez cigariet bývalým fajčiarom zvýšila kapacita pľúc o desať percent.

Vykonávajte dychové cvičenia

Ideálne je venovať sa dychovým cvičeniam každý deň. Po pár mesiacoch sami uvidíte, ako zhlboka sa dokážete nadýchnuť. Dychové cvičenie môžete pritom robiť aj na prechádzke, alebo pri pozeraní televízie, či z okna. Nadýchnite sa čo najhlbšie do brucha aj do pľúc. Čo najviac je to možné. Na pár sekúnd dych zadržte a pomaly vydychujte. Takto postupujte aspoň desať minút každý deň. Zrazu zistíte, ako máte viac energie, viac vládzete a ste menej unavení. vaša kapacita pľúc porastie.

Vitamín D

Veľmi podstatný vitamín nielen pre naše zdravie, ale aj pre zlepšenie kapacity pľúc. Ukazuje sa, že ľudia s nedostatkom tohto vitamínu sú viac unavení a dokážu svaly zásobovať menším množstvom kyslíka. Pre správnu činnosť pľúc je tento vitamín zásadný a nájdete ho v červenom mäse, vajíčkach, samozrejme získate ho aj pobytom na slnku a počas zimy nie je od veci doplniť si ho aj tabletkami.

Spievajte

Nezáleží na tom aká je úroveň vášho spevu, pomôže vám zlepšiť kapacitu pľúc. Spievajte si v sprche, v aute, pri behu, doma, keď ste sami. Ale spievajte. Pri speve totiž potrebujete pracovať s dychom o niečo systematickejšie a premyslene, čím trénujete pľúca. Indonézska štúdia z roku 2015 zistila, že priemerná kapacita pľúc zborových spevákov bola omnoho vyššia ako kapacita ľudí, ktorí nespievali.