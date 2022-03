Larvy

Nie je to žiadna zábava, ak zistíte, že sa vám pod kožou niečo hýbe. V našich zemepisných šírkach muchy bežne predstavujú len otravného spoločníka. Avšak v tropických oblastiach niekoľko tisíc ľudí ročne vyhľadá lekársku pomoc a na operačnom sále z nich vyberajú larvy múch z čeľade Oestridae, ktoré sa zvyknú rozmnožovať práve tým, že cudzopasia pod pokožkou cicavcov.

Vlasy, zuby, kosti...

Z času na čas počuť o ľuďoch, ktorým sa odstraňujú z vnútra tela vlasy, zuby, uši a podobne. Ide o výsledok neprirodzeného vývoja, keď sa v tele matky vyvíjajú na začiatku dve telá, ale nakoniec prežije len jedno a druhé dvojča to prvé vlastne strávi. Často však v jeho tele už ostanú časti toho druhého, ktoré je potrebné neskôr z tela odstrániť.

Hmyz

Je to nepríjemné, ale ak vám do ucha vletí mucha, moľa alebo nočný motýľ, sami si často neporadíte. A neporadí si ani hmyz. V úzkom zvukovode prakticky nemá ako zaradiť spiatočku. Preto je v takomto prípade nutné ísť k lekárovi, ktorý nepríjemného živočícha vyšpricuje z vášho ucha. No ide skutočne o kurióznu príhodu.

Hlísty

Dokážu dosiahnuť veľkosť až šesť centimetrov a sú to parazity, ktoré cudzopasia najčastejšie v črevách, ale nielen tam. Hlísty sú nepríjemné a hoci nie sú smrteľné, nie je nič príjemné, ak vám pri stolici do misy vypadávajú z tela aj červíky. Problém je, že larvy sa cez črevo dokážu dostávať krvným obehom do celého tela. A tu už je potrebný naozaj medicínsky zásah, aby hlísty boli odstránené dôsledne.

Rôzne predmety

Lekári by vedeli rozprávať, čo všetko už vytiahli z tiel mužov aj žien. Vedú samozrejme nepatričné predmety z konečníka a vagíny. Pretože zavádzanie predmetov do týchto oblastí je nebezpečnou hrou, ktorá však mnoho ľudí stále pokúša. Zaujímavé sú aj prípady prehĺtania rôznych predmetov. Chlapík z Kosova raz zjedol telefón Nokia. Zhltol celý mobil a mal ho v žalúdku štyri dni, kým ho chirurgovia vybrali. Mal šťastie že prežil. Ak by prišlo k rozleptaniu batérie, muž by tu už nebol. A telefón zo seba samozrejme nemohol dostať prirodzene.