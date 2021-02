Kožník tukový

Zoznámte sa. Ide o roztoča, ktorý žije na pokožke vašej tváre. A nezbavíte sa ho ani umývaním. Živí sa mazom pokožky a odumretou kožou. Najviac sa ho nachádza okolo očí a populácia sa zvyšuje s vekom. Obvykle je neškodný, no pri premnožení môže spôsobovať červenkasté fľaky. Nevidíte ich, necítite, ale sú tam. Aj teraz.

Vaše bunky nie sú tak celkom vaše

Či tomu veríte, alebo nie, len každá desiata bunka vo vašom tele je skutočne vaša. A koho sú tie ostatné? 90 percent buniek, z ktorých sa skladáte, patria niekomu inému. V tele nosíme viac ako 90 biliónov mikróbov, vírusov a baktérií. Jednoducho sme pre ne domovom. Oni nám občas pomáhajú, napríklad v črevách a občas škodia, keď nás s chorobou pošlú do postele. Záleží len od toho, ktorý druh vo vás preváži. Či ten dobrý, alebo zlý.

Ako chutí hlien?

Každého inak. Ale jeho chuť pozná každý. Hlien je prirodzenou súčasťou slizníc a ochraňuje ich. Práve v hliene sa zachytávajú škodlivé baktérie a vírusy. Preto sa hlienu treba pravidelne zbavovať. Rozhodne ho neprehĺtať. Prax je však taká, že či chceme, alebo nie, približne štvrtinu hlienu mimovoľne prehltneme. To nie je práve najlepšie zistenie pred obedom. Prečo je to tak? Pretože hlien mimovoľne steká z nosa do zadnej časti hrdla. Počas bežného dňa je táto prehĺtacia dávka takmer nepostrehnuteľná. No počas ochorenia sa dokáže produkcia hlienu až zdvojnásobiť.

Prečo nechty na nohách žltnú?

Všimli ste si, že vaše nechty na nohách nemajú tak dobrú farbu ako tie na rukách? Ide o výsledok zlej starostlivosti. Problém s nechtami na nohách je, že prakticky sú neustále konfrontované s baktériami a potom a keď vytiahnete nohy po celom dni z tenisiek, pochopíte, že nejde práve o sterilné prostredie. Žltnutie nechtov spôsobujú baktérie a plesne, ktoré sa na nich usádzajú rovnako ako na prepotených ponožkách. Preto ak si chcete udržať nechty v kondícii, pravidelne ich strihajte, umývajte a meňte si ponožky. Inak si budete na nechtoch nosiť toxickejší základ ako nájdete na verejnej toalete.

Načo slúži ušný maz?

Nikto ho nemá príliš v láske a snažíme sa, aby ho nebolo vidieť. Ušný maz má však unikátnu funkciu. Chráni naše ucho pred prachom, peľom aj baktériami. Práve ušný maz vychytá nečistoty, ktoré do ucha nepatria, a následne ich vylúči. Ak má však niekto príliš silnú produkciu mazu, môže maz naopak zahlcovať ušný kanálik a spôsobovať zápaly aj bolesti uší.