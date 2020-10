Koncom 19. storočia vyplavila Seina v Paríži telo mladej ženy. Nejavilo známky násilia a s najväčšou pravdepodobnosťou spáchala mladá žena samovraždu. Nešlo o nič zvláštne, ročne v tých časoch vytiahli z rieky asi 200 tiel, pričom v polovici prípadov išlo o samovrahov. Presnejšie o mladé ženy.

Identifikácia tiel v tom čase prebiehala priamo v márnici. Mŕtvoly vystavili na mramorovom bloku ako exponát a ľudia sa na ne chodili pozerať. Existovala šanca, že niekto z divákov dotyčného spozná.

Toto dievča však nik nespoznal. Legenda hovorí, že bolo mimoriadne pekné, a patológa jeho krása mimoriadne očarila. Až tak, že vyrobil sadrový odliatok ženinej tváre, na ktorej pohrával tajomný úsmev. Netrvalo dlho a kópie sa začali predávať v parížskych obchodoch. V nasledujúcich rokoch sa rozšírili do celej Európy a dali sa nájsť v domovoch mnohých bohémov. Umelci, básnici i spisovatelia vytvorili množstvo diel, ktorými vlastne dali neznámemu dievčaťu identitu.

Román The Worshipper of the Image z pera Richarda Le Galienna, ktorý vznikol v roku 1900, napríklad pojednáva o anglickom básnikovi, ktorý sa zaľúbil do odliatku ženinej tváre. To viedlo k smrti jeho manželky a dcéry. V roku 1936 zasa v Nemecku nakrútili film Die Unbekannte o sirote, ktorú zviedol bohatý muž. Ten ju však opustil a sirota spáchala samovraždu. Príbeh taktiež inšpirovalo dievča z 19. storočia.

Keď o niekoľko desaťročí neskôr hľadal nórsky výrobca hračiek tvár pre figurínu, na ktorej sa mala nacvičovať prvá pomoc a dýchanie z úst do úst, vybral si práve „Inconnue de la Seine“: Neznámu zo Seiny.

V 60. rokoch 20. storočia Laerdal spojil sily s rakúskym doktorom a priekopníkom v oblasti prvej pomoci Petrom Safarom a spoločne vytvorili pomôcku, ktorá mala uľahčiť zdravotníkom výcvik. Laerdal sa o problematiku mimoriadne zaujímal, pretože sa mu takmer utopil syn a nebyť prvej pomoci, zomrel by.

Zdroj: Shutterstock

Nór teda navrhol realistickú figurínu ženy a ako predlohu pre tvár použil túto masku. Dnes sa volá Resusci Anne a slúži zdravotníkom na celom svete. Zo žartu ju označujú za najviac bozkávanú ženu sveta.

Existujú však isté pochybnosti, či je maska skutočne podobizňou utopenej ženy. Má totiž až priveľmi pokojný výraz. Muži z Parížskej riečnej polície, ktorí dodnes vyťahujú telá zo Seiny, sa zhodujú, že žiadne z nich nie je pekné. Človek totiž do posledných síl bojuje, a to aj keď sa rozhodne dobrovoľne utopiť. Pud sebazáchovy je jednoducho silnejší. Ale ktovie, možno ho Resusci Anne prekonala.