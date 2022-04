Ernst Moro sa narodil v slovinskej Ľubľane v roku 1874. Medicínu vyštudoval v rakúskom Grazi a neskôr sa stal profesorom pediatrie v Nemecku. Pediatria bola v tom čase iba v plienkach podobne ako jej pacienti. Od medicíny sa ako samostatné odvetvie ešte len oddeľovala.

Miera detskej úmrtnosti bola počiatkom 20. storočia veľmi vysoká. Zomierala takmer štvrtina novorodencov. Len pre porovnanie, na Slovensku zomiera v súčasnosti približne jeden z 330 novorodencov. Za čias profesora Mora bola jedným z veľkých strašiakov detská hnačka, Slovinec však našiel jednoduchý a pritom geniálny spôsob, ako s ňou bojovať. Bola ním mrkvová polievka.

Vymyslel recept, ktorý pozostával len z troch ingrediencií: pol kila mrkvy, vody a soli. Mrkva sa očistila a varila do mäkka, následne sa precedila a dala do odmernej nádoby. Doliala sa voda tak, aby mala výsledná hmota objem jeden liter, to všetko sa dochutilo štipkou soli.

Ako sa ukázalo, polievka dokázala zastaviť hnačku aj v tých najhorších prípadoch. Tisícom detí, ktoré by inak zomreli na dehydratáciu, tak stačilo jesť túto oranžovú zmes. Ako sa neskôr ukázalo, účinnou látkou boli v tomto prípade oligosacharidy, ktoré bránili baktériám usádzať sa na stenách tenkého čreva. Neskôr síce polievku nahradili antibiotiká a iné lieky, ale kým ich vedci vynašli, celkom dobre sa darilo aj mrkvovej polievke.

Ernst Moro okrem tohto zázračného receptu prišiel aj na ďalšie zaujímavé veci. Podľa neho je napríklad pomenovaný Morov reflex, ktorý pomáha odhaľovať neurologické ochorenia a vady. Je autorom termínu „prvý trimester gravidity“ a popísal, čo všetko sa počas neho s dieťaťom deje. Objavil jednoduchý test na prítomnosť tuberkulózy, ktorý sa používal ešte v . rokoch. Tiež zistil, ž dojčené deti dokážu s baktériami bojovať lepšie než deti odchované na fľaši.

Keď sa nacisti dostali k moci, Moro rezignoval na svoj post na univerzite v Heidelbergu. Vyhovoril sa na zdravotné problémy, skutočným dôvodom však bolo, že mal za manželku židovku. Z Nemecka však neušiel a nikdy sa nestal terčom prenasledovania. Zomrel v roku 1951. Mimochodom, experimenty v roku 2009 dokázali, že mrkvová polievka vie účinne likvidovať aj tie baktérie, ktoré sú odolné voči antibiotikám.