Skúsenosti jednotlivca sú dané spleťou interakcií medzi ľudským mozgom, telom a okolitým prostredím. Nedávne zistenia neurovedcov ale naznačujú, že filozofické debaty a špekulácie sci-fi nadšencov nie sú úplne odtrhnuté od reality. Údajne existujú prípady, v ktorých je možná existencia vedomia oddeleného od okolitého sveta.

V roku 2020 uverejnil tím vedcov štúdiu, v ktorej opisuje kontexty, za akých by mohli existovať isté „ostrovčeky uvedomenia“. V jednej možnej situácii si napríklad mozog môže zachovať vedomie, ak doň nejakým spôsobom aj po oddelení od tela prúdi kyslík a živiny. Ide o takzvaný mozog ex cranio, teda mimo lebky.

V štúdii dokázali lekári obnoviť tok krvi do mozgových buniek, bunkovú činnosť, činnosť neurónov i spontánnu synaptickú aktivitu v mozgu prasaťa, ktorý po smrti zvieraťa napojili na systém zvaný BrainEx. Ten navrhli tak, aby po smrti spomalil degeneráciu mozgového tkaniva a vháňal doň umelú okysličenú krv.

U ľudí, ktorí trpia vážnou formou epilepsie, je napríklad možné ako jeden zo spôsobov liečby využiť takzvanú hemisferotómiu. Pri nej sa poškodená polovica mozgu chirurgicky odpojí od opačnej hemisféry, mozgového kmeňa a talamu. Ostáva tak v lebke a je napojená na cievny systém, takže dostáva živiny a kyslík, ale nevplýva na správanie pacienta. Mnohí odborníci si kladú otázku, či v tejto oddelenej hemisfére existuje vedomie, alebo nie. Odpoveď zatiaľ nemajú.

A ako sa vlastne zisťuje prítomnosť vedomia? Možno ho kvantifikovať? Lekári v tomto prípade sledujú úroveň interakcií medzi neurónmi v mozgu. Dajú im elektrický podnet a sledujú výsledné vzory, ktoré tvorí nervová aktivita. Čím sú vzory komplexnejšie, tým vyššia je úroveň vedomia. V spánku či kóme sú vzorce podstatne jednoduchšie než v bdelom stave.

Môžete si to predstaviť ako hodenie kameňa do rybníka a meranie vlniek. Keď narážajú do rôznych objektov, vytvárajú ďalšie vlnky, ktoré narúšajú pôvodný jednoduchý kruhový tvar vzorca.

Je však pokojne možné, že takáto metóda určovania vedomia je chybná. Na otázku, či vedomie môže existovať aj oddelene od prostredia, tak zatiaľ nepoznáme vedeckú odpoveď.