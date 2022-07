Krátka odpoveď znie: krmivo pre psy by vám ublížilo, len keby je kontaminované patogénmi. Baktérie salmonely či E. coli sa vedia do krmiva dostať rovnako ako do jedla určeného pre ľudí. Aj preto treba krmivo skladovať podľa odporúčaní výrobcu, aby nedošlo k jeho kontaminácii. Napríklad psie konzervy by ste ani v uzavretom stave nemali skladovať pri teplote vyššej než 26 stupňov Celzia. Pri skladovaní potravy pre zvieratá sme však často ľahostajnejší než pri skladovaní toho ľudského, a tak by ste sa konzumáciou krmiva zrejme vystavili väčšiemu riziku chorôb, akými je napríklad salmonela.

V USA sa vyskytlo viacero prípadov, kedy úrady nariadili stiahnuť niektoré krmivá pre psy z obehu. Raz obsahovali baktérie salmonelly, inokedy mali zvýšenú hladinu rôznych toxínov, ktoré na poľnohospodárskych plodinách produkujú huby. Z krátkodobého hľadiska by ale človeku konzumácia krmiva pre zvieratá nemala uškodiť.

Väčšina sa totiž vyrába zo zvyškov jedál a vedľajších produktov pri výrobe potravín. Kostná múčka, odrezky mäsa a vnútornosti ako žalúdok, hrubé črevo či jazyk získavajú výrobcovia krmiva z jatiek. Ďalšou z hlavných zložiek sú sója či vedľajšie produkty, ktoré vznikajú pri spracovaní obilia. Neznie to síce lákavo ani chutne, pravdou ale je, že krmivo vzniká z rovnakých zdrojov ako naše jedlo. Nie je teda priamo toxické a ak vo vás horí zvedavosť, pokojne ho zjedzte. V extrémnom prípade by sa na krmive dokonca dalo aj prežiť, keďže by išlo o vítaný zdroj kalórií a bielkovín. Treba však mať na mysli, že krmivo je šité na mieru potrieb zvierat a nie ľudí.

Potrava pre psy napríklad obsahuje vitamín K, ktorý je pre človeka vo veľkých dávkach toxický. Psy a mačky si zasa sami tvoria vitamín C, no človek ho musí prijímať zo stravy. Dlhodobá konzumácia krmiva pre domáce zvieratá by teda u človeka spôsobila podvýživu.

Ak sa teda ocitnete na opustenom ostrove a okolo vás budú na jedenie len psie konzervy, pokojne si poslúžte. Ochutnať môžete aj doma, ale nezabúdajte, že takáto potrava nie je vhodná pre človeka.