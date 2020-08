Pizzové kalórie

Keď hovoríme o pizze, nie je to len o množstve kalórií, ktoré z nej prijmeme, ale o type týchto kalórií. Lákavé talianske jedlo je vo väčšine prípadov robené zo spracovaných surovín, čo je nadmiera jednoduchých cukrov. Tie výrazne zvyšujú hladinu inzulínu v krvi a toto množstvo môže zostať zvýšené niekoľko hodín. Telo absorbuje spracované chemikálie do krvného obehu veľmi rýchlo v porovnaní s prirodzenejšími potravinami.

Spomalený metabolizmus

Je známe, že po skonzumovaní jedla sa telo metabolizuje, aby trávilo a spaľovalo prijatú energiu. No konzumácia veľkého množstva nasýtených tukov ho doslova spomaľuje a je preň ťažké metabolizovať. Pizza pozostáva takmer výlučne z nasýtených tukov a cukrov, takže telo po nej nedokáže pracovať tak tvrdo, čo môže viesť k ťažšiemu spaľovaniu kalórií až priberaniu.

Nadmiera tukov

Ako sa zistilo v jednej americkej štúdii vykonanej na mladistvých, v dňoch, kedy konzumovali pizzu, jedli viac jedál s nasýtenými tukmi. Prečo? Ukazuje sa, že táto súčasť jedál - nezdravé tuky - je pomerne návyková a keď človek začne, telo mu káže pokračovať. Pizza má kvôli množstvu nezdravých surovín tukov veľa, no nepriberáme len z nej. Priberáme aj z toho, že má za následok ďalšie nezdravé jedenie.

Pozor na srdce

Hoci sa pizza javí ako cesto s množstvom zeleninových prísad, čo neznie až tak zle, pravda je trochu iná. Je na nej aj množstvo topeného syra, takisto údenín ako salámy, slaniny či mäsa. Práve tieto druhy potravín sú spájané s rizikom srdcových ochorení, takže ich treba jesť s mierou. Jedna bohato obložená pizza za druhou len zvyšujú hrozbu, že budú cievy trpieť.

Kde je energia?

Ak by ste zjedli jeden - dva kúsky pizze, aj to len z času na čas, nebola by to žiadna katastrofa. Väčšina však spráši celú pizzu na posedenie a to následne spôsobuje stratu energie a pocit, že je človek oťapený až spomalený. Nakoľko pizza má veľmi nízku hustotu živín, telo nemá šancu využiť ich na zvýšenie a udržanie svojej energetickej úrovne. Po pizzovom obede teda rátajte s tým, že nepodáte žiadny extra výkon.