V januári 2021 sa 34-ročný Tyler Monk, ktorý pracuje ako deratizátor, rozhodol vyriešiť svoje problémy s depresiami a úzkosťou. Navštívil psychiatra, ktorý mu predpísal známe antidepresívum Prozac. Monk mal ale obrovskú smolu. Prozac nielenže nevyriešil jeho psychické problémy, ale po niekoľkých mesiacoch sa tomuto otcovi dvoch detí začala viditeľne meniť farba pokožky. Dnes už je to viac než rok, odkedy Tyler „zhnedol“, ale lekári stále nevedia, prečo.

Monk síce po niekoľkých týždňoch Prozac vysadil, keďže videl, že mu nepomáha, no koža tmavla aj naďalej. Najprv sa snažil sám seba presvedčiť, že sa mu to iba zdá, no keď mu viacerí kamaráti začali hovoriť, že tmavne, vzal to ako fakt. Nič iné s tým pravdupovediac robiť nevie. Vyšetrilo ho viacero dermatológov, no neúspešne. Presnú diagnózu nestanovil žiaden z nich.

V komentároch k jednému z rozhovorov, ktoré Tyler poskytol, sa mu mnohí ľudia snažili pomôcť. Jeden lekár mu dokonca objasnil, že Prozac obsahuje látku, ktorá zvyšuje produkciu melatonínu a časti tela, ktoré sú následne vystavené slnečnému žiareniu, môžu značne zhnednúť. Riešenie problému však nebol schopný poskytnúť žiaden z komentujúcich.

Našu cenu o najvtipnejší komentár získal človek, ktorý napísal: „Chlapík je ako Michael Jackson, ale naopak.“

V súčastnosti sa Monk snaží prostredníctvom crowdfundingu získať peniaze na drahšie vyšetrenia, ktoré mu nehradí zdravotná poisťovňa. Dúfa, že odborníkom sa podarí zistiť, ako došlo k zmene farby jeho pokožky, ale aj to, ako tento stav zvrátiť. Rád by totiž získal svoju pôvodnú podobu, hoci, ako tvrdí, nie je žiaden rasista. Len sa necíti vo svojej koži.