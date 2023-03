Prípad 36-ročnej ženy z indického mesta Guruguram sa dá opísať len ako extrémny. Matku vystrašil rýchly rast počtu prípadov infekcie koronavírusom v roku 2020 ako aj počet úmrtí, ktorý v Indii v dôsledku choroby istý čas raketovo stúpal. Preto sa rozhodla odrezať od sveta nielen seba, ale aj svojho vtedy len sedemročného syna. Myslela si, že je to jediný spôsob, ako sa zachrániť. Šialené je, že spočiatku izolovala aj svojho manžela, no ten po skončení rôznych lockdownov začal znovu chodiť medzi ľudí. No a žena ho odmietla vpustiť späť domov. Až po viac než dvoch rokoch sa napokon obrátil na políciu.

Sujan Majhi, ktorý pracuje ako konštruktér v indickom Gurugurame, policajtom povedal, že jeho žena a syn sú už takmer tri roky zamknutí v byte a on sám si musel prenajať apartmán, aby mal strechu nad hlavou. Platil všetky účty aj nájom za dva byty a potraviny nechával manželke pred dverami, a to celé mesiace. Dúfal, že sa situácia vráti do normálu, no mýlil sa.

Keď si policajti prvýkrát vypočuli Majhiov príbeh, neverili mu, a tak radšej zatelefonovali jeho manželke Munmun. Tá mužovu verziu príbehu potvrdila a dodala, že jej desaťročný syn je v poriadku. Dôstojník sa jej spýtal, či môžu uskutočniť videohovor, aby sa presvedčili o chlapcovom zdravotnom stave, a až vtedy muži zákona pochopili závažnosť situácie. Byt bol v katastrofálnom stave, všade sa kopili odpadky, no chlapec naozaj vyzeral byť zdravý. Akurát mal vlasy po plecia.

„Matka spanikárila kvôli covidu a nemala v úmysle ešte niekedy opustiť byt,“ uviedol dôstojník pre médiá. „Stále nám tvrdila, že syna nepustí von, pretože by hneď zomrel. Až keď som si získal jej dôveru, napokon prišla na našu stanicu, syna ale nechala doma. Podarilo sa mi ju presvedčiť, že pandémia skončila, a že ona i chlapec potrebujú vyšetrenie v nemocnici.“

Keď policajti zašli pre chlapca, stav bytu ich šokoval. Tri roky nikto nevynášal odpadky, všetky podlahy pokrývala hrubá vrstva špiny a na stenách boli nápisy. Zrejme išlo o chlapcovo dielo. Takmer tri roky nekomunikoval s nikým iným okrem svojej matky. Oboch hospitalizovali na psychiatrickej klinike a Sujan Majhi dúfa, že sa ich život čoskoro vráti do predcovidových koľají.