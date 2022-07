Clare Brownová je legitímnou dedičkou 12-miliónového majetku. V poslednej vôli však jej otec stanovil podmienku, že na to, aby peniaze dostala, si musí nájsť stále zamestnanie a prispieť niečím do spoločnosti. Ona však tvrdí, že jej to nedovoľuje zdravotný stav, a tak žije zo sociálky.

„Chápem, prečo správcovia pozostalosti požadujú, aby som sa začlenila do spoločnosti, ale pozrite sa na moju diagnózu,“ uviedla v jednom z rozhovorov Clare. „Mám ADHD, nemôžem sa naučiť šoférovať a pozornosť na niečo konkrétne viem udržať len pár sekúnd.“

Clare momentálne žije aj so svojou manželkou (v Austrálii je od roku 2017 povolené manželstvo osôb rovnakého pohlavia) a dcérou v západnej Sydney a dostáva peniaze od štátu. V detstve naopak žila na východe mesta v luxusnej štvrti, chodila do najlepších škôl a nemusela sa obávať o budúcnosť.

Jej otec Chris bol úspešným obchodníkom s akciami a dcére posielal v prepočte asi 500 eur mesačne ako vreckové, v roku 2021 s tým ale prestal, a tak musela požiadať o sociálku. Keď Chris začiatkom roku 2022 zomrel, dcére síce prenechal majetok, ale mal podmienky: Clare si musí nájsť zamestnanie a prispieť niečím do spoločnosti. A to ona považuje za nemožné.

Samú seba nazýva milionárkou na mizine. 26-ročná žena teraz správcov pozostalosti žiada, aby jej dali to, čo jej právom patrí. Zdravotné problémy jej vraj bránia splniť otcove podmienky. Údajne si musí každý deň musí písať zoznam vecí, aby nezabúdala ani na základné úkony. Zvyšok rodiny naopak tvrdí, že je iba lenivá. Celý prípad tak zrejme bude musieť posúdiť súd.