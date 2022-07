Tím chirurgov pod vedením Nade Moazamiho z newyorského zdravotníckeho centra Langone v júni a júli 2022 úspešne transplantovali srdcia ošípaných ľuďom v stave mozgovej smrti. Na jar roku 2022 zasa chirurgovia v Marylande úspešne transplantovali prasacie srdce mužovi, ktorý inak nemal nádej na prežitie. Zomrel dva mesiace po operácii.

Moazami a jeho tím pracovali s orgánmi s geneticky modifikovaných ošípaných. V prípade oboch zákrokov išlo o dlhodobo chorých pacientov, ktorí mali roky problémy so srdcom a pri živote ich udržiaval už len pľúcny ventilátor. Po operáciách dostávali obaja bežné lieky a lekári ich pozorne sledovali, no nepozorovali žiadne známky toho, že by telá orgány odmietali.

Práca na ľuďoch, ktorí už technicky vzaté nie sú medzi živými, vraj umožňuje lekárom oveľa lepšie a častejšie sledovanie celého posttransplantačného procesu. Vďaka tomu odhaľujú tajomstvá biológie, ktoré im boli až dosiaľ neznáme.

Prvá transplantácia zvieracieho orgánu do ľudského tela prebehla ešte v roku 1838, konkrétne išlo o prasaciu rohovku. Odvtedy sa lekári pokúšajú o transplantáciu aj zložitejších orgánov, ale zväčša neúspešne. Ľudský imunitný systém zakročí a odmietne darovaný orgán. V posledných rokoch ale vedci obchádzajú toto odmietnutie tým, že geneticky upravujú ošípané tak, aby sa ich orgány ponášali na ľudské.

Na Slovensku čaká ročne na transplantáciu 300 až 400 ľudí, ale napríklad v USA je to až vyše 100-tisíc. Aj preto americká Správa potravín a liečiv zvažuje, že dobrovoľníkom povolí nechať si transplantovať zvieracie srdce. Prípad z marca 2022 ukazuje, že čosi podobné je celkom dobre možné a dokáže zachrániť život. Aj keď v prípade zosnulého išlo „len“ o dva mesiace. Úspechy lekárov na ľuďoch v stave mozgovej smrti naznačujú, že prasacie orgány môžu byť pre ľudí čakajúcich na transplantáciu obrovskou pomocou.