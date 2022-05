Muž s fotografickou pamäťou

Špecialitou Stephena Wiltshirea je kreslenie mestskej krajiny. No nie je to typický umelec. Raz letel nad New Yorkom vo vrtuľníku dvadsať minút a následne prekreslil na 20-metrový papier celé mesto, dokonca sedel i počet okien v budovách. Má totiž fotografickú pamäť a dokáže reprodukovať všetko, čo videl. Keď rodák z Londýna vyrastal, mal problém hovoriť a komunikovať s ostatnými kvôli diagnostikovanému autizmu. V škole si učitelia všimli, že veľmi rád kreslí a že má fotografickú pamäť. Stephena fascinovalo skicovanie londýnskej architektúry, keď mal asi sedem rokov. O rok neskôr už dostal od britského premiéra poverenie nakresliť katedrálu v Salisbury. Jeho realistický štýl ohromil aj kritikov. V súčasnosti je jedným z najznámejších umelcov vo Veľkej Británii.

Bezsenné noci vo Vietname

Podľa vedy priemerný človek nemôže prežiť viac ako niekoľko dní bez spánku. Nespíš? Zomrieš. Thai Ngoc, 75-ročný Vietnamec, však tvrdí, že nespal štyridsaťdva rokov. Bezsenný život Thai Ngoca zaznamenali niekoľkokrát. Vietnamská televízia s ním urobila rozhovor a zmienil sa o ňom aj National Geographic. Bohužiaľ, jeho stav sa od roku 1974 nezmenil. Potom, čo ochorel, Ngoc sa ocitol v bludisku nespavosti. Dokáže pokračovať vo svojich každodenných činnostiach bez akýchkoľvek príznakov nedostatku spánku. Tvrdo pracuje na svojej farme, kde sa stará o ošípané. Vedci nevedia vysvetliť, prečo nespí. Po vyšetreniach v nemocnici lekári zistili, že jeho jediným zdravotným problémom je staré vojnové zranenie. Ngoc bdie a pre modernú medicínu ostáva záhadou.

Prichádza ľadový muž

Wim Hof ​​je Holanďan s niekoľkými rekordmi v Guinessovej knihe rekordov za preukázanie pozoruhodnej odolnosti voči extrémnym teplotám. Vyliezol na hory ľadu v teniskách a šortkách, behal v púšti pri teplote viac ako 50 stupňov Celzia bez jedla a vody a takmer dve hodiny vydržal pokrytý ľadom. Všetko zvládol bez triašky, dehydratácie alebo choroby. Takéto teploty by boli smrteľné pre iného človeka, Hof však dokáže ovládať svoj imunitný systém, vďaka čomu má čoraz odolnejšie telo. Ktokoľvek môže získať rovnaké schopnosti, ak bude praktizovať sériu činností známych ako Hofova metóda.

Iron Man zo skutočného života

Dean Karnazes je neuveriteľne fyzicky odolný. Zabehol 560 kilometrov bez zastavenia, za 50 dní absolvoval päťdesiat maratónov, bežal v ľadovcovom počasí na pretekoch na južnom póle. Jedného dňa sa Dean rozhodol otestovať limity svojho tela, a tak vo svojich 30 rokoch začal behať. Odvtedy sa nezastavil. Fungovanie jeho tela veda o metabolizme nevie vysvetliť. Dokáže rýchlo vyplaviť kyselinu mliečnu, nikdy v živote nemal kŕče. Keď bežní ľudia cvičia, telo premieňa glukózu na energiu, pričom ako vedľajší produkt vzniká kyselina mliečna, ktorá sa hromadí vo svaloch. Únava a následné kŕče sú signálom, aby telo prestalo. Karnazes tieto signály neprijíma. Jeho schopnosť podávať fyzické výkony dlhšiu dobu v náročných podmienkach zapôsobila na športových fanúšikov na celom svete a zaujala vedcov. Zistili, že jeho telo má nižšie percento tuku ako priemerný človek kvôli chorobe, ale to nie je jediný dôvod, prečo je taký silný. Akoby bol zo železa.

Seiderovej „orlí zrak“

Veronica Seiderová je nemecká zubná lekárka, ale jej schopnosti nemajú nič spoločné so zubami. Seiderová až do svojich 20 rokov netušila, že má fenomenálny zrak. Objavili ho až vedci na univerzite, ktorú navštevovala. Veronica jasne vidí na dĺžku viac ako tucta futbalových ihrísk (1,09 kilometra). Z biologického hľadiska to nemôže byť možné, ona však podstúpila niekoľko testov, ktoré to dokázali. Jej schopnosť dohľadu je dokonca v Guinessovej knihe rekordov.

Mních s exoskeletom

Shaolinskí mnísi majú nadľudskú silu. Od detstva trénujú rôzne zručnosti, ako je napríklad chôdza po rozpálenom uhlí alebo prijímanie kopancov bez toho, aby cítili bolesť. Okrem nespočetných záhad a tajomstiev je jednou z tradícií kláštora predvádzanie sily. Video na YouTube ukazuje šokujúci výkon mnícha menom Zhao Rui. Jeho schopnosť vydržať bolesť alebo odolať zraneniu ho preslávila ako muža s nepreniknuteľnou kožou. Rui si raz priložil elektrickú vŕtačku k spánku na desať sekúnd bez toho, aby si poranil kožu. Jeho vystúpenia zahŕňajú ohýbanie železnej tyče proti hrdlu, ležanie na ostrých kovových šípoch a lámanie kameňov hlavou. Veda nevie vysvetliť, prečo sa nezraní. On svoju schopnosť čeliť bolesti pripisuje každodenným hlbokým meditáciám.

Ohýba kov mysľou

Psychokinéza je schopnosť manipulovať s predmetmi bez toho, aby ste sa ich dotkli. Uri Geller dokáže ohýbať lyžice, hýbať vecami a odhaľovať detaily predmetov skrytých pred jeho zrakom. Izraelský jasnovidec ohne lyžicu úplne nahor bez použitia sily a túto schopnosť preukázal aj počas návštevy Kapitolu v USA. Existujú špekulácie, že jeho schopnosti sú len magické triky založené na vedeckých princípoch. Robí to však od svojich piatich rokov.