Muž, ktorý sa nikdy nekúpe

Pre väčšinu ľudí je horúca sprcha skvelý spôsob, ako si oddýchnuť a zrelaxovať po dlhom pracovnom dni. Či už pracujete v kancelárii alebo vonku, vždy je príjemné zmyť zo seba vrstvu „špiny“. Predstavte si však, že by ste sa vôbec nekúpali alebo sa neosprchovali viac ako 60 rokov! Možno vás svrbí pokožka už len pri tej predstavte. A práve to je prípad 87-ročného Amou Hajiho. Haji je „najšpinavší človek na svete“, nekúpal sa už 67 rokov. Trávi dni izolovane v iránskej dedine v provincii Kermánšáh a nekúpe sa preto, lebo sa bojí, že mu voda spôsobí chorobu. Okrem niektorých ďalších vrtochov si občas spáli vlasy, aby si ich skrátil a fajčí cigarety obsahujúce zvierací trus. Napriek tomu je so svojím životným štýlom úplne spokojný.

Muž, ktorý nikdy nespí

Všetci sme už zažili noc, keď sme hľadeli do stropu a priali si zaspať, pretože sa pomaly blížil čas vstávania do práce. Nasledujúci deň sa cítime ako po fláme, sme totálne fyzicky vyčerpaní. Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby ste takto fungovali noc čo noc. Thai Ngoc, 80-ročný farmár, je presne tento prípad. Nespal ani minútu viac ako 48 rokov! Zaujímavé je, že každý deň odvedie svoju prácu na farme bez toho, aby sa sťažoval na únavu. Nepotrebuje spať ani oddychovať. Ngoc žije plnohodnotný život s minimálnymi zdravotnými problémami napriek extrémnej nespavosti, čo je pre vedcov záhadou.

Žena, ktorá nepije vodu

Už ste niekedy vydržali celý deň bez toho, aby ste vypili pohár vody? Spomínate si na zúfalý pocit suchosti v ústach ráno po noci plnej alkoholu? Pocit dehydratácie je nielen nepríjemný, ale aj veľmi škodlivý. Nič neosvieži po náročnom behu v letných horúčavách lepšie ako fľaša vychladenej vody. To však nie je názor Lori Cheek, ktorá „pohŕda“ vodou a jej chuť opisuje ako „slizké nič“. Lori po behu preto uprednostní čaj alebo kávu. Svojmu organizmu dodáva hydratáciu rôznymi inými nápojmi, len nie čistou vodou. Otázkou je, ako sa s tým vysporiada z dlhodobého hľadiska jej organizmus.

Big Mac každý deň

Big Mac sú základom kuchyne McDonald’s, patria medzi najobľúbenejších hamburgery v ich ponuke. Šťavnaté mäso, sladká žemľa so sezamovými semienkami a pikantná omáčka vytvárajú naozaj lahodnú chuť. Dať si Big Mac raz za čas je naozaj lahôdka. Jeden muž to však doviedol do extrému a od roku 1972 si dopraje Big Mac každý deň. Donald Gorske hamburgery teda konzumuje denne už 50 rokov, čím dosiahol svetový rekord v počte zjedených Big Macov. Napriek množstvu hamburgerov je stále relatívne zdravý – vďaka šesťkilometrovým prechádzkam po okolí a vylúčeniu hranolčekov.

Chlap, ktorý konzumuje len surové mäso

Ľudia majú ohľadom prijímania potravy naozaj rôzne preferencie. Derek Nance, 35-ročný absolútny mäsožravec miluje surové mäso. Už viac ako desať rokov neje nič iné. Nance verí, že jeho extrémna mäsožravá strava je dôvodom jeho dobrého zdravia a nedostatku alergií. Na dvore chová zvieratá, ktorých mäso konzumuje. Občas si dokonca pripraví „mäsové smoothie“. Dobrú chuť!

Muž, ktorý žije s vlkmi

O vlkoch je známe, že lovia vo svorkách a pomocou bystrých zmyslov zlikvidujú väčšinu koristi. Vo vlčej komunite sú vždy vodcovia, ktorými sú najdominantnejší samec a samica. Napriek tomu existuje muž, ktorému sa podarilo infiltrovať do vlčej hierarchie a ostatným sa predstaviť ako alfa samec. Shaun Ellis prijíma vlkov, ktorí sú opustení pri narodení, a učí ich, ako prežiť vo voľnej prírode. Ellis loví ako vlk, žerie ako vlk a dokonca ako vlk vyje. Verí, že on a vlci majú spoločný jazyk, a to je dôvod, prečo môže viesť tento spokojný život. Občas si musí upevniť dominanciu tým, že ukáže ostatným vlkom zuby a vrčí na nich, aby im pripomenul, kto je pánom.