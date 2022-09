Čierna smrť je najhoršou epidémiou brušného moru v dejinách. V priebehu pár rokov zabila asi 25 miliónov Európanov, teda približne tretinu obyvateľov Starého kontinentu. Ľudia boli zúfalí a hľadali pomoc celkom nového druhu lekárov, ktorí sa venovali pacientom nakazeným morom.

Zväčša išlo o mladých mužov, ktorí sa delili do troch skupín: buď boli druhotriednymi lekármi, alebo práve ukončili školu a mali minimum skúseností. Do tretej kategórie spadali tí, ktorí nemali žiadne medicínske vzdelanie. To však nehralo rolu. Dôležité bolo, že títo ľudia boli ochotní vkročiť do miest, kde zúrila čierna smrť, a zaznamenávať počty mŕtvych, prípadne sa aj snažiť pomôcť živým.

Hlavné úlohy morových lekárov boli skôr administratívneho charakteru. Spisovali počty obetí a občas svedčili, keď umierajúci spisovali posledné vôle. Niet divu, že niektorí nečestní jedinci spomedzi nich sa snažili na umierajúcich zarobiť a utekali nielen s ich závetmi, ale aj s peniazmi.

Spočiatku nebolo jasné, ako sa mor šíri. Až v 17. storočí začali učenci raziť teóriu, že ľudia sa nakazia zo „zlého vzduchu". Vtedy sa začali uniformy lekárov meniť a obsahovať voskovaný kožený plášť a masku so zobákom.Takýto „lekár" si možno myslel, že mu mor neublíži. Telo mal kryté koženým plášťom, topánkami i rukavicami a na hlave mal charakteristickú masku so zobákom, v ktorom boli natlačené voňavé byliny. Ulice, kde ležali mŕtvoly, ktoré nemal kto odpratať, príšerne páchli. Špicatý klobúk značil, že dotyčný je lekárom. Ibaže plášť, maska ani klobúk nepredstavovali takmer žiadnu ochranu. Existovali síce výnimky, no väčšina morových lekárov zomierala v mladom veku.

Doktor so sebou nosil aj dlhú drevenú palicu, ktorú využíval na komunikáciu s pacientmi či odháňanie agresívnych jedincov, ktorí sa dožadovali pomoci násilím. Sú doložené aj prípady ľudí, ktorí verili, že mor zoslal Boh za ich hriechy, a pýtali si výprask palicou na znak pokánia.

Lekári sa uchyľovali k bizarným, nebezpečným a niekedy aj bolestivým spôsobom liečby. Pľuzgiere plné hnisu, ktoré sú jedným z príznakov brušného moru a môžu dosahovať až veľkosť vajca, napríklad prikrývali ľudskými výkalmi. To bolo nielen zbytočné, ale aj škodlivé a napomáhalo to akurát tak rýchlejšiemu šíreniu infekcie. Využívali tiež „osvedčené" púšťanie žilou či napichovanie pľuzgierov a vytláčanie hnisu.

Dnes už vieme, že brušný mor spôsobuje baktéria yersinia pestis. Posledná zaznamená epidémia vypukla v Los Angeles v roku 1924 a dnes už chorobu vieme liečiť antibiotikami. Našťastie tak už nepotrebujeme lekárov, ktorí našim predkom naháňali hrôzu nielen zjavom, ale aj bolestivými „liečebnými" metódami.