Spomedzi všetkých chorôb, s ktorými sa ľudstvo v minulosti stretlo, sa s utrpením, smrťou a znetvorením najviac spájajú lepra a mor. Obrazy trpiacich vylúčených zo spoločnosti, prinútených žiť v kolóniách malomocných a dávať najavo svoj stav zvončekom, sa stali klišéovitými zobrazeniami stredovekej lepry – ale zďaleka nie sú úplným presným obrazom.

Chronické ochorenie, ktoré je dnes známe ako Hansenova choroba, je bakteriálna infekcia, ktorá spôsobuje vredy na koži a v konečnom dôsledku, ak sa nelieči, poškodenie kostí tváre, rúk a nôh, ako aj dýchacie ťažkosti a slepotu. Na rozdiel od obetí moru môžu chorí žiť so svojimi príznakmi niekoľko rokov alebo dokonca desaťročí. Až donedávna neexistovala účinná liečba lepry; minulé terapie boli skôr paliatívne než liečebné vrátane liečivých kúpeľov, obväzovania a regulácie stravovania.

História lepry a jej pacientov je zložitá a niekedy nejednoznačná. Choroba sa spomína vo viacerých pasážach Biblie. Vplývala na ľudí v stredovekej Európe, keď boli založené početné špitály pre malomocných, ale od 16. storočia na väčšine starého kontinentu mizla, hoci sa naďalej vyskytuje v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.

Stretnutia európskych kolonistov s chorými v iných častiach sveta v 19. storočí prinútili Európanov zamyslieť sa nad prítomnosťou malomocenstva na stredovekom západe a vytvoriť si príbeh o stigmatizovanej, vylúčenej skupine. Tento príbeh bol v posledných desaťročiach spochybňovaný; historici teraz zdôrazňujú skutočnosť, že pacienti s malomocenstvom sa považovali za zvláštnu náboženskú skupinu, ktorú si Boh vybral, aby trpela na zemi a dosiahla spásu, a bola hlavným ohniskom kresťanskej lásky. Okrem toho, hoci sa nemocnice pre malomocenstvo nachádzali mimo miest, ich obyvatelia zostali spojení s väčšinovou spoločnosťou a dostávali duchovnú aj telesnú starostlivosť. Jednoducho povedané, neboli celkom odtrhnutí od spoločnosti.

Zdroj: Public Domain

Naše chápanie minulých názorov na malomocenstvo je tiež komplikované nejednoznačnosťou identity choroby v historických prameňoch. Od staroveku až do roku 1873, keď GH Armauer Hansen identifikoval baktériu Mycobacterium leprae, slovo malomocenstvo nemuselo nevyhnutne znamenať jednu jedinú chorobu. V starovekých gréckych textoch pripisovaných Hippokratovi lepra skutočne popisovala celý rad rôznych kožných porúch. Podobne ani v latinskej Biblii lepra nebola jasne spojená s jediným zdravotným stavom. V skutočnosti sa v antickom svete porucha, ktorá sa najviac prejavovala symptómami Hansenovej choroby, nazývala elefantiáza.

V stredoveku a ranom novoveku nie všetci ľudia, u ktorých bola diagnostikovaná lepra, trpeli Hansenovou chorobou. Za túto chorobu sa mohli zamieňať aj iné kožné ochorenia, napríklad psoriáza. Napriek tomu archeologické vykopávky cintorínov spojených s nemocnicami pre malomocenstvo potvrdili, že tieto inštitúcie slúžili pacientom trpiacim Hansenovou chorobou.

V 16. storočí, keď sa v Európe výskyt lepry výrazne znížil, bol zavedený presne vyladený diagnostický postup; evidentne sa správna identifikácia choroby považovala za dôležitú. V stávke bolo naozaj veľa: pozitívna diagnóza by ovplyvnila profesionálny a právny status jednotlivca a vyžadovala by si vstup do nemocnice pre malomocných. Na stanovenie diagnózy „lekári“ skúmali vonkajšok tela pacienta a jeho krv a moč a urobili podrobnú anamnézu. Do diagnostických vyšetrení boli zapojení aj ďalší ľudia vrátane obyvateľov nemocníc pre malomocných.

Zdroj: Public Domain

Malomocenstvo ale postihovalo len veľmi malú časť populácie. Hanenova choroba nie je veľmi nákazlivá. Drevorez z vyšetrenia lepry v chirurgickom poli zo 16. storočia ukazuje, ako sa chirurg voľne dotýka podozrivého chorého. Napriek tomu choroba vyvolávala strach a úzkosť neúmerné hrozbe, ktorú naozaj predstavovala. Mnohé z týchto reakcií pramenili z fyzického poškodenia a šokujúceho znetvorenia pozorovaného v pokročilých prípadoch malomocenstva.

Okrem toho sa lepra spájala s obavami z nákazlivej choroby vo všeobecnosti – obavami, ktoré sa dramaticky zvýšili po čiernej smrti v polovici 14. storočia a po príchode syfilisu do Európy v 90. rokoch 15. storočia. Na mnohých obrazoch z neskorého stredoveku a raného novoveku sú chorí na syfilis, mor a malomocenstvo znázornení takmer rovnakým spôsobom s telami pokrytými vredmi, čo naznačuje, že boli považovaní spolu za jednu veľkú kategóriu „chorých“.

Hoci sa postoje k lepre v histórii a na rôznych miestach líšili, reakcie na malomocenstvo boli charakterizované súcitom aj stigmou. V súčasnosti je účinná liečba antibiotikami široko dostupná, ale v Indii mnohí chorí vyhľadávajú liečbu až vtedy, keď je u nich ochorenie v pokročilom štádiu, a to práve kvôli súvisiacej stigme a hanbe.

Historicky malomocenstvo vystupovalo ako zvláštna choroba spojená s Božou milosťou, ale stala sa aj zástupcom choroby v širšom zmysle. Ďalšie historické štúdium lepry vedcom pomôže pochopiť sociálny dopad chorôb v minulosti, súčasnosti a budúcnosti.