Mnohých prekvapí, že efekt neostáva len v podobe dobrej nálady.

Dva drinky sú veľa

Donedávna sa tradovalo, že dva drinky alebo dve veľké pivá pre muža denne, sú zlatou strednou cestou, ktorá pomôže a nepoškodí. Čoraz viac sa však množia štúdie o tom, že aj dva drinky začínajú byť pre telo problémom. Hlavne ak si ich doprajete denne. Nejde pritom o to čo pijete. ale o samotný alkohol, ktorý do tela šupnete. Vo výpočte to znamená, že dva panáky, štyri deci vína a dve veľké pivá sú pre telo už problémom.

Kratší život

Ak si poviete, že s alkoholom je život krajší, tak je potrebné si uvedomiť, že aj kratší. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že ročne zomiera približne tri milióny ľudí na následky konzumácie alkoholu. Toľko životov si nevyžiada ani koronavírus. Ide približne o päť percent všetkých úmrtí. Negatívne sa alkohol prejavuje najmä na predčasnej smrti ľudí vo veku od 15 do 49 rokov. Štúdia na 600-tisíc ľuďoch však ukázala, že aj dodnes tolerované dva panáky, už majú výrazne negatívny dopad na kardiovaskulárny systém.

Karcinogén prvého stupňa

Ak sa bojíte rakoviny, tak by ste v prvom rade mali zo svojho okolia vylúčiť práve alkohol. Málokto vie, že už v roku 1980 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny WHO označila alkohol za karcinogén prvého stupňa.

Problémy so srdcom

Štúdia poukazuje, že už mierna konzumácia alkoholu, teda okolo sedem až 14 nápojov týždenne, je spojená v dlhodobom horizonte so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb, vrátane mozgovej príhody, aneuryzmy aorty a srdcového zlyhania. Samozrejme čím viac alkoholu, tým sa riziko zvyšuje. Pri alkohole rozumná miera neexistuje. Hoci dva panáky denne nie sú tak rizikové ako štyri, zvyšujete svoju šancu na skorú smrť viac, ako keď alkohol odmietnete.