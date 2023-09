Jeffrey Long študoval onkológiu, keď prvýkrát naďabil na článok o „zážitkoch blízkych smrti“ (z anglického „near-death experience). Práve zisťoval, ako čo najlepšie liečiť rakovinu ožarovaním, keď v knižnici našiel článok, ktorý mu zmenil život. Dovtedy podľa vlastných slov veril tomu, že človek je buď živý, alebo mŕtvy, v článku však kardiológ opisoval prípad pacienta, ktorému dobilo srdce a z klinického hľadiska bol mŕtvy. Potom sa ho však podarilo oživiť a on opísal, čo prežíval vo chvíľach, keď mu nebilo srdce.

Long sa začal bližšie zaujímať o zážitky blízke smrti a dokonca založil výskumnú nadáciu, ktorá sa mala podobnými incidentmi zaoberať. Počas 37 rokov zhromaždil tisíce prípadov ľudí, ktorí sa mohli „pochváliť“ podobným zážitkom, a prišiel k záveru, že posmrtný život istotne existuje.

„Som doktor medicíny, študoval som odborné články ohľadom výskumu mozgu a zvážil som asi všetky možné vysvetlenia, ktoré by objasnili zážitky blízke smrti,“ uviedol Long v jednom z rozhovorov. „Pravda je taká, že tento fenomén nemožno objasniť, žiadne vhodné fyzikálne vysvetlenie jednoducho neexistuje.“

„Znie to ako klišé,“ pokračoval Long. „Jasné svetlo, tunel, milovaní zosnulí. Tieto výrazy sa stali zaužívanými, lebo sú skutočné. Mnohí ľudia sa s nimi naozaj stretli. Robil som výskum so skupinou detí, ktoré nemali ani päť rokov, ale mali zážitky blízke smrti. Všetky mali rovnaké skúsenosti ako dospelí, no vo veku, kedy nemali možnosť počuť o svetle na konci tunela a podobne.“

Long sa bližšie pozrel na viac než 4800 prípadov ľudí, ktorí boli naozaj blízko smrti. Mnohé zdieľajú podobný vzorec. Asi 45 percent osôb napríklad opisovalo, ako sa vzniesli nad svoje mŕtve telo. Jedna žena napríklad spadla z koňa, no jej vedomie cestovalo ďalej s koňom až na farmu, z ktorej vyrazila. Neskôr dokázala presne opísať, čo sa na farme dialo vo chvíľach, keď ležala stovky metrov odtiaľ.

Long na základe svojho výskumu tvrdí, že po smrti existuje život, a snaží sa presvedčiť ostatných, že je to skutočne tak.