Ku ktorému diktátorovi máte najbližšie? Otestujte sa!

Zdroj: Public Domain Pol Pot

Vzdelanie nadobudol v Paríži, potom sa vrátil do Kambodže a rozhodol sa uplatniť v praxi to, o čom čítal. Výsledkom boli asi dva milióny mŕtvych. Bežne sa popravovalo za to, že človek nosil okuliare. Boli predsa znakom inteligencie. Vraveli sme vám, že v tomto teste sa nedá zvíťaziť.