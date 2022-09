Tradičná indická medicína odpradávna odporúča kravský trus ako všeliek, ktorý pomáha aj proti rakovine či covidu. Asi by ste čakali, že vyštudovaný pediater niečomu takému nebude veriť bez toho, aby najprv neprebehli klinické testy a štúdie. Manoj Mittal ale v liečivú silu kravského lajna verí. Už koncom roka 2021 zverejnil video, v ktorom trus bez problémov konzumuje a vyzdvihuje benefity, ktoré vraj má nielen pre telo, ale i pre dušu a myseľ.

„Keď vám kravský trus vojde do tela, očistí ho. Očistí aj vašu myseľ a dušu. Každý kus lajna je pre ľudstvo veľmi cenný,“ tvrdí Mittal vo videu. Tiež povedal, že jeho matka prerušovala pravidelný pôst práve tým, že jedla kravské výkaly, a že ženy, ktoré robia to isté, rodia prirodzeným spôsobom a nikdy nepotrebujú podstúpiť cisársky rez.



Vo videu je možné vidieť lekára, ktorý bez obáv zdvíha v maštali zo zeme kravské lajno a konzumuje ho, akoby išlo o chlieb. Na sociálnych sieťach sa však prekvapivo nedočkal len posmeškov. Niektorí mu priam tlieskali za to, že sa pridržiava aj tradičnej indickej medicíny. Iní ho, ako inak, označili za šarlatána, ktorý popiera vedecké fakty a šíri bludy.

Prípadom sa zaoberala aj Indická lekárska komora, ktorá zvažovala, že Mittalovi odoberie licenciu. Predsa len by mohol tento bizarný „medikament“ predpisovať ako pediater aj deťom. Zatiaľ je však stále lekárom na plný úväzok a vzhľadom na to, čím všetkým boli ľudia ochotní sa liečiť počas pandémie covidu, by sme sa nečudovali, keby Mittal uspel aj s kravským lajnom.

Mimochodom, kravský trus hrá v indickej kultúre dôležitú rolu, keďže kravy sa považujú za posvätné. Dokonca sa každoročne konajú bitky, v ktorých sa účastníci ohadzujú kravskými výkalmi.