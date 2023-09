Jazda na obyčajnom kolotoči môže vyjsť človeka draho. Presvedčila sa o tom len 37-ročná žena, u ktorej sa približne v polovici jazdy prejavili symptómy mŕtvice. Začala ju bolieť hlava a stratila kontrolu nad svalmi v pravej polovici tela. Keď kolotoč vypli, odtackala sa k manželovi, ktorý ju okamžite odviezol do nemocnice.

Tu jej najprv diagnostikovali obyčajný závrat a poslali ju domov s liekmi na predpis. Keď však symptómy ani po dvoch dňoch neustupovali, opäť odišla do nemocnice.

Tentokrát už boli lekári pozornejší a o jej prípade dokonca vznikol aj odborný článok. Ako sa ukázalo, že mala zrýchlený tep i dýchanie a extrémne vysoký krvný tlak. Počítačová tomografia (CT sken) ukázala, že blízko tepny, ktorá vedie do pravej časti mozočka (časť mozgu zodpovedná za pohyb svalov a udržiavanie rovnováhy), má mŕtve tkanivo. Všetko naznačovalo tomu, že žena utrpela mŕtvicu.

V USA, kde sa incident odohral, je práve mŕtvica piatou najčastejšou príčinou smrti. Ide o stav, počas ktorého sa preruší prívod krvi do mozgu. Tkanivá sa tým pádom neokysličujú a odumierajú. Rizikovými faktormi vzniku mŕtvice sú vysoký krvný tlak, obezita, fajčenie a pasívny životný štýl. V tomto prípade zohral svoju rolu aj fakt, že žena desať rokov fajčila krabičku cigariet denne a mala neliečenú hypertenziu.

Lekári žene predpísali lieky a odporučili jej prestať s fajčením, čo aj urobila. Približne mesiac sa u nej neprejavili žiadne nové symptómy, no zhoršila sa jej koordinácia svalov. O pol roka neskôr putovala na magnetickú rezonanciu, kde sa ukázalo, že má do veľkej miery upchatú tepnu vedúci do mozočku. Lekári teraz čakajú, ako sa bude situácia vyvíjať.

Kolotoče sú pre ľudí s vysokým krvným tlakom či problémami so srdcom rizikovou zábavkou. Napriek tomu sa dosiaľ vyskytlo asi len 20 prípadov ľudí, ktorí na kolotočoch utrpeli mŕtvicu.