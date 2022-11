Lori farbistý je sympatický papagáj, ktorého chovajú aj na Slovensku. V Austrálii sa však vyskytuje vo voľnej prírode a spája sa s ním zvláštny syndróm. V Austrálii mu hovoria Lorikeet Paralysis Syndrome a ornitológovia a veterinári ho registrujú už desaťročia. Jeho príčinu však nepoznajú, hoci každoročne postihne tisíce vtákov a mnohých z nich zabije. Či už v dôsledku pádu, alebo toho, že sú papagáje kvôli nemu na zemi prakticky bezbranné.

O prvých prípadoch sa v Austrálii informovalo už v roku 1970. Vedci dosiaľ ako príčinu paralýzy papagájov vylúčili toxíny spôsobené znečistením ovzdušia či pesticídmi. Nejde ani o infekčnú chorobu a špekulujú, že by mohlo ísť o otravu olovom či nedostatkom selénu či zinku v strave.

Najširšie akceptovanou hypotézou je, že za paralýzu môže konkrétny druh rastliny, ktorým sa lori farbistý kŕmi od októbra do júna. Časová i regionálna ohraničenosť syndrómu by tomu zodpovedala, no nikomu sa zatiaľ nepodarilo určiť, o akú rastlinu by malo ísť.

Závažnosť tejto choroby je taká veľká, že odborníci požiadali o pomoc aj laickú verejnosť. Potrebujú fotografie kŕmiacich sa papagájov, aby zistili, čo všetko konzumujú. Tak by mohli zostaviť aspoň zoznam potenciálne toxických rastlín.

Symptómy syndrómu sa líšia, zahŕňajú neschopnosť lietať, paralýzu krídiel a nôh, paralýzu jazyka, neschopnosť prehĺtať či dokonca neschopnosť žmurkať. Niektoré jedince v dôsledku symptómov hynú, keďže sa nedokážu nakŕmiť. Ďalšie umierajú pod kolesami áut či v čeľustiach predátorov, iné zabije už samotný pád z oblohy.

Prvé prípady sa síce objavujú už v októbri, sezóna choroby ale vrcholí v decembri a potom počet prípadov postupne klesá. A hoci syndróm vážnejšie populáciu týchto papagájov neohrozuje, vedci by ho radi nejakým spôsobom eliminovali. Najprv ale musia zistiť, čo ho spôsobuje.