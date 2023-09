Bez kávy si mnohí ľudia nevedia predstaviť začiatok dňa. Možno aj vy patríte do skupiny tých, ktorí síce neraňajkujú, no kávu do seba lejú už pár minút potom, ako ráno rozlepia oči. Ako sa ukazuje, nie je to najlepší nápad. A jej jedno, či ide o zalievaného turka, espresso alebo latte.

Konzumácia kávy má množstvo nespochybniteľných benefitov. Nehovoríme teraz len o povzbudivom účinku kofeínu. Štúdie napríklad dokazujú, že už len samotná vôňa kávy dokáže čiastočne odbúrať stres, nakoľko príprava tohto nápoja je do istej miery aj upokojujúcim rituálom. Niektoré štúdie tiež naznačujú, že káva môže brániť vzniku Alzheimerovej choroby a cukrovky II. typu.

Prečo je teda pitie kávy nalačno problém? V prvom rade vstupuje do hry hydratácia organizmu. Kofeín má močopudné účinky a kávu rozhodne nemožno radiť k pitnému režimu. Ak vypijete šálku turka, nemáte si medzi prijaté tekutiny pripočítať dva deci, ale naopak si aspoň pol deci odrátajte. Po nočných hodinách bez príjmu tekutín by ste mali organizmus naštartovať skôr pohárom vody než šálkou kávy.

Kofeín tiež urýchľuje uvoľňovanie kortizolu, hormónu, ktorý zvyšuje pohotovosť organizmu v stresových situáciách. Hladina kortizolu je však po prebudení na maxime a nie je potrebné ju zvyšovať. Počas dňa však klesá a práve vtedy je vhodnejšie využiť povzbudivý efekt kofeínu. Kávu si teda radšej dajte v práci, urobíte lepšie.