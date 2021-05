Hovorí sa však, že stačí jedno jablko denne a zdravie bude ako švajčiarske hodinky. Ide o pravdu, alebo len povedačku babiek na trhu, ktoré sa snažia predať svoju úrodu?

Porekadlo platí už pár storočí

Písal sa rok 1866, keď sa prvý raz vo vedeckej tlači objavilo pravidlo: „Jedzte jablko, keď idete spať, a zabránite tak lekárovi, aby si zarobil na chlieb.“ V minulosti však nebol vedecký pokrok na úrovni dnešného a čo sa napísalo v odbornejšej tlači, bolo ako sväté, a tak sa tento poznatok traduje aj dnes. Lenže v minulosti rovnako verili, že na nachladnutie zaberá heroín.

Zachráni vám kožu?

V skutočnosti sa nepreukázalo, že by vyššia konzumácia jabĺk pôsobila ako širokospektrálna prevencia pred každým druhom ochorenia. No je veľká pravdepodobnosť, že hoci si každý deň nakrájate jedno jablko, skôr či neskôr doktora navštívite. Aj keby len kvôli preventívnej prehliadke. Na druhej strane sa jablko ukázalo ako vhodný kandidát, ak si na prehliadke chcete vypočuť, že vás zdravotný stav je nadpriemerný. Hoci jablko nie je všeliekom, je významným a chutným pomocníkom vitality.

Prečo je jablko zdravé

Netreba z neho robiť všeliek, ale rozhodne stojí za zmienky využívať jeho kvality v zdravej výžive. Jablko rozmenené na drobné, to sú sacharidy, vláknina, vitamín C, meď, draslík, vitamín K, flavonoidy a antioxidanty, ktoré sa podieľajú na neutralizácií voľných radikálov a odstraňovaní odpadových látok z tela. Tým vás chránia pred ľahkými aj závažnými chorobami. Je vysoká pravdepodobnosť, že ak si dáte jablko denne, nedotknú sa vás mnohé ochorenia, ktoré by ste bez jablka museli riešiť v ambulancii.

Výskumy, ktoré stoja za jablkom

Nielen porekadlá, ale aj štúdie sa prikláňajú tvrdeniam, že jablko má schopnosť udržať nás v dostatočnej vzdialenosti od nemocnice. Aspoň pri niektorých diagnózach. Konzumácia väčšieho množstva jabĺk bola spojená so zníženým rizikom vzniku rakoviny pľúc. Ďalšia štúdia naznačila, že prospieva aj k prevencii kolorektálneho karcinómu. Indície vedú k tomu, že pridanie jablka do dennej stravy má môže chrániť pred rakovinou žalúdka, hrubého čreva, ústnej dutiny a pažeráka. Každým zahryznutím do jablka tak robíte niečo pre svoje zdravie a súčasne si pochutíte.