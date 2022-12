zdroj: Shutterstock

Zdravie Jedna vec vás robí trikrát náchylnejšími prechladnúť či ochorieť

Nevyhovárajte sa na to, že je zimná sezóna, a tak máte plný nos, pokašliavate alebo sa cítite bez energie. Všetko je to o imunite, ktorú si treba budovať a tiež udržiavať. Odborníci prezradili, čo je pri nej naozaj veľmi dôležité a často na to zabúdame.