Bežne sa hovorí, že okysličená krv je červená a neokysličená modrá. No nie je to pravda. Krv je vždy červená. Každá molekula hemoglobínu, teda proteínu v červených krvinkách, ktorý prenáša kyslík, má štyri atómy železa. Tie odrážajú červené svetlo a tým dávajú krvi jej typickú farbu. Odtieň červenej sa mení v závislosti od hladiny kyslíku v krvi. Keď hemoglobín v pľúcach naviaže kyslík, krv je svetločervená a v tejto farbe putuje do tepien a tkanív.

Pri návrate späť do pľúc, potom, ako krvné bunky odovzdali kyslík tkanivám, putuje neokysličená krv žilami a má oveľa tmavočervenejšiu farbu. Nikdy však nezmodrie. Možno ste si to všimli, keď vám zdravotná sestra brala krv: ihla vnikne do modrej či zelenej žily, no krv, ktorá tečie do striekačky, je tmavočervená.

Farba žíl je v podstate optickým klamom. Ten je spôsobený kožou, ktorá sa nad žilou nachádza v síce tenkej, ale nezanedbateľnej vrstve. Farby vnímame na základe vlnovej dĺžky svetla, ktoré vniká do sietnice. A vrstvy kože túto vlnovú dĺžku v rôznej miere ovplyvňujú. Pod tmavšou kožou sa žily zdajú zelené, pod svetlejšou modré či jemne fialové. Deje sa tak preto, že zelené a modré vlnové dĺžky sú kratšie než červené. Červené svetlo preniká tkanivami lepšie než modré a zatiaľ čo koža ho absorbuje, zelené a modré svetlo sa odrazí späť k očiam.

Iné cievy, ako napríklad miniatúrne kapiláry blízko povrchu kože, tomuto klamu príliš nepodliehajú. Napríklad brušká prstov sa nám javia ružové, pretože kapiláry sú tesne pod povrchom kože.

Optickému klamu však podliehajú podliatiny. Keď sú len povrchové, majú červenú farbu, no čím sú hlbšie, tým viac do modrofialova sú sfarbené.

Mimochodom, modrú krv majú napríklad kraby, homáre, chobotnice či pavúky, pretože majú v krvi namiesto železa meď.