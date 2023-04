Odborný časopis New England Journal of Medicine nedávno uverejnil článok o bizarnom prípade 64-ročného čističa kanalizácií zo Španielska, ktorý jedného dňa dostal hnačku a začalo ho svrbieť telo. Zavítal teda do Univerzitnej nemocnice v Madride a čakal, že dostane obyčajný liek, s ktorým odíde domov. Miesto toho sa dočkal oveľa vážnejšej diagnózy.

Lekári mu totiž diagnostikovali závažnú infekciu hlístami, ktorá sa rozvinula do nezvyčajnej miery. Prítomnosť hlísty Strongyloides stercoralis v tele je zväčša asymptomatická, no v tomto prípade sa u muža prejavila až nadmiera symptómov. Doktori videli, ako sa mu pod kožou hmýria larvy.

Lekári perom obtiahli výstupky na mužovej koži a o 24 hodín neskôr zistili, že výstupky sa pohli. Larvy teda pod kožou putovali po celom tele. Môžu pritom existovať u kohokoľvek, no zväčša bez príznakov, pretože imunitný systém rast lariev v istom momente zastaví. Španiel však bral lieky, ktoré imunitný systém čiastočne potlačili, a larvy sa vďaka tomu mohli rozvinúť do nevídanej miery.

Lekári tento stav charakterizovali slovom hyperinfekcia. Potenciálne je smrteľný, keďže môže viesť k sepse a zlyhaniu orgánov. V tomto prípade však boli schopní muža zachrániť nasadením silných antiparazitík. Konkrétne ho liečili ivermektínom, ktorý sa ešte nedávno považoval za liek na covid. Hnačka i svrbenie ustúpili a muž si mohol vydýchnuť.